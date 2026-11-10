L’intifada di Landini

Uno, nessuno e Landini. Proclama l’intifada perenne e per protestare contro «la manovra che fa schifo» chiama in piazza l’esercito di Allah: «Se il governo continuerà a essere sordo», ha tuonato ieri, «è chiaro che per noi non finisce con lo sciopero generale del 20 novembre». Il rosso Maurizio vuole prolungare il più possibile il caos e la sinistra attende fiduciosa. Landini si lagna degli stipendi bassi, incolpa la Meloni, e fa niente se i 22 contratti collettivi sotto i 9 euro all’ora li ha sottoscritti lui, l’ex Che Guevara di Castelnovo ne’ Monti ormai guida spirituale dei pro Pal. E però Landini, con invidiabile sprezzo del ridicolo, già domani manifesterà «contro il caro vita e il caro affitti» e non lo farà solo in Italia. Le sue delegazioni sfileranno nella Spagna dello stesso Sánchez di cui Landini diceva questo: «Ha dimostrato che alzare i salari non distrugge posti di lavoro, il suo Paese cresce più dell’Italia». Assemblea Cgil dell’anno scorso: «Dal 2018 al 2025 Sánchez ha innalzato gli stipendi del 61%, la Meloni dello zero». Domani in Spagna è sciopero generale. Evidentemente a Landini gli scioperi nostrani iniziano ad andare stretti. Maurizio, in attesa di scioperare contro se stesso, prepara l’internazionale landiniana.

Leggiamo sul sito della Cgil: «Saremo presenti alla manifestazione di Madrid per esprimere solidarietà e sostegno alle organizzazioni sindacali spagnole e alle ragioni della mobilitazione che coinvolgerà i settori del pubblico e del privato e interesserà tutto il Paese, con manifestazioni nelle principali città. Le rivendicazioni riguardano i salari adeguati, il diritto a una casa dignitosa e il contrasto all’aumento del costo della vita». La Cgil sfilerà a Madrid, Barcellona e Bilbao. E ora cosa dirà Elly? Da quando il suo Pedro si è fatto travolgere dall’invasione di Ceuta ed è caduto sulla casa è passata dalla «pausa teatrale» al mutismo selettivo. Adesso però che anche Landini forse senza accorgersene attacca Sánchez non dubitiamo che la segretaria avrà un sussulto, come i compagni progressisti. Torniamo al rosso Maurizio, in versione aruspice: «Devo dire che ho indovinato bene, perché la manovra che hanno fatto fa letteralmente schifo. Quindi non sono riusciti a sorprenderci, diciamo così».

Il capo della Cgil ha detto pure altro: «Noi abbiamo scritto a tutte le forze politiche che sono presenti in parlamento, sia dell’opposizione che del governo. Nei prossimi giorni spero che ci rispondano, perché noi vogliamo dire a tutti quello che pensiamo, sia delle proposte di riforma sia sulla legge elettorale». E in effetti tra inviti alla «rivolta sociale» e gli insulti a qualsiasi cosa faccia il governo potrebbero uscire idee di un certo livello. Landini poi è passato alle minacce: «Nei prossimi giorni renderemo pubblica la nostra proposta di riforma fiscale nel Paese». Non lo meritavamo.