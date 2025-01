"Nessun reato". Di Pietro smonta i due capi di accusa contro Meloni

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ci sono gli estremi né per il favoreggiamento né per il peculato. Interpellato da La Stampa l’ex pm Antonio Di Pietro smonta in piccoli pezzi i due capi di accusa che pendono sulla premier Giorgia Meloni. Secondo l’ex pm di Mani Pulite non ci sarebbe alcun reato: sia il favoreggiamento che il peculato sarebbero due grandi castelli di carta.

In questo caso, se la tesi di Di Pietro fosse confermata, cadrebbe così l’intero paradigma giudiziario che coinvolge il governo guidato da Giorgia Meloni. Come ha annunciato la stessa leader di FdI, in un video messaggio, la notifica recapitata a Palazzo Chigi dalla Procura di Roma fa riferimento ai reati di favoreggiamento e peculato in relazione al relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri. Un “atto dovuto” se non “obbligatorio” sia secondo l’Anm sia per il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del processo fallimentare contro Matteo Salvini.

Da qui arrivano le due precisazioni di Di Pietro. La prima riguarda il presunto reato di peculato: “Usare un aereo di Stato per ragioni di Stato non può essere considerato peculato” . E qui la ragion di stato è stata più volte ribadita anche dallo stesso ministro degli Interni Matteo Piantedosi, il quale ha parlato di “espulsione” del comandante della prigione libica di Mittiga, Osama Njeem Almasri. per ragioni di “sicurezza nazionale”. Insomma, “il peculato – continua l’ex pm – presuppone un’appropriazione per fini personali”.

Nel secondo caso, per quanto riguarda il presunto reato di favoreggiamento, la musica non cambia. Di Pietro fulmina le toghe: “Il favoreggiamento implica che io, con dolo, favorisca una persona, in questo caso a non farsi arrestare dall’autorità internazionale ”. La realtà dice il contrario: “Qui invece – sottolinea Di Pietro – è evidente che i ministri abbiano agito non per fare un favore a questo signore, ma per fare quello che ritenevano piò opportuno per il nostro Paese ”.

“Liberarlo è una scelta politica discutibile, ma non c’è alcun reato”

La conclusione è evidente:. Un memorandum per la sinistra che, invece che discutere le scelte politiche in Aula, preferisce smontarle nei tribunali.