“Non accetto ultimatum”. Calenda caccia D’Amato da Azione con un post

Il sostegno a Roberto Gualtieri non sembra in discussione. Quello ad Alessio D’Amato sì. Anzi, è già finito. Carlo Calenda ha messo alla porta il coordinatore romano di Azione, aprendo una nuova frattura nel partito. Sullo sfondo le prossime elezioni comunali nella Capitale, i rapporti con il centrosinistra e soprattutto il ruolo di Goffredo Bettini, diventato il principale terreno di scontro tra i due.

La rottura è arrivata dopo le dichiarazioni di D’Amato a Repubblica. L’ex assessore regionale alla Sanità - favorevole a un’intesa larga per sostenere la ricandidatura del sindaco Gualtieri - aveva avvertito il leader del partito: “Se Calenda vira a destra, io non lo seguo”. Una presa di distanza che non è rimasta senza conseguenze.

La replica dell’ex ministro è affidata a X e contiene tre messaggi. “Azione non accetta ultimatum da nessuno”, la sottolineatura Calenda, aggiungendo che il partito non intende spostarsi a destra e neppure “baciare la pantofola di Bettini per un assessorato”. Poi il congedo: “Ringraziamo Alessio per il lavoro di questi anni e gli auguriamo il successo che merita nel campo largo”.

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A innescare lo scontro erano state proprio le parole del leader di Azione contro Bettini. Intervistato dall’Adnkronos, Calenda aveva definito l’esponente dem “uno dei grandi mali che affliggono la sinistra”, accusandolo di aver contribuito alla costruzione politica di Giuseppe Conte. D’Amato aveva reagito esprimendo solidarietà a Bettini, conosciuto da oltre trent’anni, e criticando il ricorso agli attacchi personali nel confronto politico. La separazione è stata confermata dallo stesso Calenda a SkyTg24. Alla domanda sulla permanenza di D’Amato nel partito, la risposta è stata tranchant: “No”.

Il leader centrista, tuttavia, ha distinto la vicenda interna dai rapporti con il Campidoglio. Il dialogo con Gualtieri prosegue e un sostegno alla sua ricandidatura resta possibile. Calenda ha riconosciuto al sindaco di aver recepito alcune proposte avanzate da Azione e conferma che il confronto sul programma è già iniziato. Il punto di rottura riguarda dunque le condizioni politiche dell’alleanza e il rapporto con Bettini. Calenda ha ribadito di non voler avere nulla a che fare con l’esponente del Pd. E mentre D’Amato si allontana da Azione, resta aperta la partita per costruire la coalizione che sosterrà Gualtieri alle prossime comunali.