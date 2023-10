Mattarella: "Odio e violenza alimentano terrorismo"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale i prefetti d'Italia. Per l'occasione, ha parlato anche lui dell'allarme terrorismo che scuote l'Occidente dopo l'attacco di Hamas contro Israele.

"I prefetti - ha detto - sono, per definizione, presidi di legalità, e l'attenzione dei cittadini verso la tutela dei diritti nella cornice di sicurezza che le istituzioni devono assicurare, li interpella in modo crescente" . Poi il riferimento al terrorismo: "Il contesto nel quale ci troviamo ad agire rende particolarmente impegnativi i vostri compiti" , ha proseguito: "Si diffondono, infatti, germi della pseudocultura della violenza e dell'odio, a livello internazionale e interno. E questo alimenta minacce anche di natura terroristica e comportamenti che aggrediscono la libertà dei cittadini, ai quali vanno sempre garantiti i diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta fondamentale" .

Un allarme, quello del terrorismo, che impatta anche sul "tema delle immigrazioni irregolari, con il dramma dei minori non accompagnati" . Sul tema, Mattarella sollecita l'Unione Europea a coglierne "la natura non congiunturale e la necessità di affrontarlo alla radice e in maniera solidale, come compito comunitario, ancora più urgente alla luce dei drammatici avvenimenti in Medio Oriente" .

Dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente, molti paesi europei hanno rafforzato i controlli e le zone di confine, portando a una sospensione de facto degli accordi di Schengen. Oltre ai confini blindati, i ministri di Germania e Francia hanno ordinato ai prefetti di vietare tutte le manifestazioni filopalestinesi sul territorio. Da qui, il richiamo di Mattarella ai prefetti italiani, nonostante le minacce, di garantire "diritti fondamentali di espressione, associazione e riunione, sanciti dalla nostra Carta fondamentale" .