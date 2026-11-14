Oltre la protesta, il nulla

Se mai esistita, la sinistra di governo non c’è più. E la vicenda della (auspicata) collaborazione dell’opposizione sulla «guerra ibrida» è solo l’ultima conferma di questa circostanza nefasta per l’Italia. Anche in questo passaggio emergenziale, e in un contesto di incertezza geopolitica, il contributo dell’opposizione appare infatti deprimente, per ora. E traspare dalle risposte che la segretaria del Pd Elly Schlein ha fornito al Corriere in un’intervista a tutto campo. Si è fatta un’idea sulla matrice degli attacchi? «Il governo non ci ha dato elementi». Ma le sue proposte quali sono?«Le proposte le aspettiamo da loro». È scettica o critica? «La responsabilità spetta al governo». Quanto sopra, è il meglio dell’elaborazione dem in termini di proposte e idee. Oltre la protesta niente. E non c’è questione in cui non si eserciti questo mirabile contributo dei leader di sinistra e Cgil. Che intanto preparano il prossimo sciopero, la prossima manifestazione con le solite bandiere palestinesi. Schlein inoltre non andrà ad Atreju, festa di Fdi. L’opposizione come ragione di vita.Ora passi peri 5 Stelle, passi per Avs. Ma questo Pd, già concepito come improbabile frutto dell’unione di due non-riformismi, sarà per l’imprinting comunista, ormai ha rinunciato a ogni seria ambizione di andare al governo del Paese senza farlo fallire si intende. Guidato da Elly come un collettivo studentesco, doveva fare il pieno di voti di sinistra per poi tornare alla guida dell’Italia. Questa era l’idea. Ma i voti sono rimasti quelli e il Pd nel frattempo è diventato ciò che era un tempo Dp, Democrazia proletaria.