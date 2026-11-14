San Benedetto non scrisse mai davvero «ora et labora». Lo fece la tradizione, riassumendo una civiltà che è la base del nostro modo di costruire il futuro: prega e lavora. Dove pregare significa anche sognare, immaginare e faticare nel dubbio. Ci sono voluti quindici secoli e il campo largo per inventarne il contrario: «ora et non labora». Prega, ma soprattutto non lavorare.

Non è ancora un programma comune. È la somma delle ricette sul tavolo: più tasse, la patrimoniale proposta da una parte della coalizione, il ritorno del reddito di cittadinanza voluto dai Cinque Stelle. Traduzione: chi lavora paga, chi ha avuto successo è sospetto, chi non lavora trova nello Stato il suo datore di lavoro. Lo chiamano reddito di cittadinanza: una voragine nei conti pubblici che si presenta col nome di un diritto. Ma il welfare serve a rialzare chi cade, non a pagarlo perché resti seduto. Altrimenti è assistenza elettorale: un bonifico oggi, un voto domani.

Nel secolo della rivoluzione digitale, che chiede fantasia, competenze e impresa, la sinistra rischia così di cancellare la parola che pretendeva di rappresentare: il lavoro. E Landini ne è il simbolo. La Cgil, nata per trattare salari, ora trova tempo per la geopolitica. Invitato al tavolo sulla manovra, il segretario ha spiegato: «Devo lavorare allo sciopero del 20». Sublime: non ha tempo di discutere di lavoro perché deve lavorare per fermarlo.

San Benedetto pregava e lavorava. Nel nuovo monastero del campo largo si prega soltanto che paghi qualcun altro.