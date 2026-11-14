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Ora et... non labora

La Cgil, nata per trattare salari, ora trova tempo per la geopolitica

Tommaso Cerno
Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante la conferenza stampa di presentazione della proposta di riforma fiscale da consegnare al Governo sulla legge di bilancio, Roma, 13 novembre 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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San Benedetto non scrisse mai davvero «ora et labora». Lo fece la tradizione, riassumendo una civiltà che è la base del nostro modo di costruire il futuro: prega e lavora. Dove pregare significa anche sognare, immaginare e faticare nel dubbio. Ci sono voluti quindici secoli e il campo largo per inventarne il contrario: «ora et non labora». Prega, ma soprattutto non lavorare.

Non è ancora un programma comune. È la somma delle ricette sul tavolo: più tasse, la patrimoniale proposta da una parte della coalizione, il ritorno del reddito di cittadinanza voluto dai Cinque Stelle. Traduzione: chi lavora paga, chi ha avuto successo è sospetto, chi non lavora trova nello Stato il suo datore di lavoro. Lo chiamano reddito di cittadinanza: una voragine nei conti pubblici che si presenta col nome di un diritto. Ma il welfare serve a rialzare chi cade, non a pagarlo perché resti seduto. Altrimenti è assistenza elettorale: un bonifico oggi, un voto domani.

Nel secolo della rivoluzione digitale, che chiede fantasia, competenze e impresa, la sinistra rischia così di cancellare la parola che pretendeva di rappresentare: il lavoro. E Landini ne è il simbolo. La Cgil, nata per trattare salari, ora trova tempo per la geopolitica. Invitato al tavolo sulla manovra, il segretario ha spiegato: «Devo lavorare allo sciopero del 20». Sublime: non ha tempo di discutere di lavoro perché deve lavorare per fermarlo.

San Benedetto pregava e lavorava. Nel nuovo monastero del campo largo si prega soltanto che paghi qualcun altro.

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