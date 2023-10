"Basta con questa telenovela": Renzi conferma la rottura con Calenda

Non c'è pace per il Terzo Polo. "Oggi ufficializziamo la separazione delle strade con gli amici di Azione - scrive Matteo Renzi nella sua eNews - Abbiamo provato fino all’ultimo a chiedere di fare la lista insieme e la risposta di Calenda è stata sprezzante. Ognuno ha il suo stile, noi non facciamo polemica. Dunque auguri a tutti e ognuno per la sua strada. Meglio finire questa telenovela che farci ridere dietro da mezza Italia" .

Il divorzio di Renzi e Calenda era annunciato da tempo. Ma ora potrebbe essere ufficiale con la separazione dei gruppi parlamentari di Italia Viva e Azione, uniti dalle elezioni dello scorso ottobre. I nuovi gruppi di Camera e Senato "si chiameranno Italia Viva - Renew Europe - Il Centro" , precisa Renzi.

In giornata il capogruppo di Az-Iv al Senato Enrico Borghi aveva convocato i parlamentari di entrambi i partiti, ma gli esponenti di Azione hanno disertato la riunione. "Il gruppo ha appena deliberato, con 7 componenti su11, il cambio della denominazione in Iv - Renew Europe - Il Centro - l'annuncio di Borghi - Una riunione di chiarimento politico a cui i componenti di Azione non sono presentati" .

"Abbiamo scritto al Presidente del Senato per segnalare una doppia violazione dello statuto operata oggi dal Capogruppo del gruppo Azione-Italia Viva - Renew Enrico Borghi - ha fatto sapere il partito di Carlo Calenda - Le deliberazioni assunte oggi sono da considerarsi nulle. Agiremo conseguentemente in tutte le sedi preposte" .

Il capogruppo di Az-Iv alla Camera Matteo Richetti dichiara di non aver ricevuto "alcuna richiesta di convocazione del gruppo alla Camera" , a differenza di quanto successo in Senato. "È un divorzio un po' strano - il commento di Richetti - nel senso che è legittimo dal punto di vista politico. È legittimo, ma lo si deve fare in maniera chiara. Intanto non ho capito perché c'è un problema in un ramo del Parlamento, ma alla Camera non c'è nessun tipo di segnale, interlocuzione, comunicazione" .

Un mese fa Renzi aveva fondato la lista Il Centro e lanciato un ultimatum a Calenda in vista delle elezioni europee di giugno 2024. Il duello tra i due poli centristi si è consumato non solo a colpi di cambi di nome, ma anche di maglia: l'ultimo è stato quello della due volte ministra Elena Bonetti, passata da Italia Viva ad Azione.

"Oggi si rompe il Terzo polo? No, oggi il Terzo polo riparte" - ha commentato Bonetti presentando al Senato l'associazone Per, Popolari, Europeista, Riformatori insieme a un altro ex renziano, Ettore Rosato. "Questa è un'associazione, non un partito - ha aggiunto Rosato - ed è fatta per chi ha voglia di confrontarsi sui contenuti. Lavoreremo per ricostruire il Terzo polo che è un'esperienza che non è fallita ma è stata fatta fallire. Noi andiamo avanti a ricostruirlo con determinazione e con un sorriso" .