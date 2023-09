"La Resistenza non è monopolio dell'Anpi". E i partigiani rossi attaccano Valditara

Con il centrodestra al governo diverse cose sono destinate cambiare. Anche la promozione dei valori resistenziali nelle scuole, per anni evidentemente appannaggio di una sola parte politica. "Si rilassino i professionisti della polemica politica. I valori dell'antifascismo sono anche i miei e la Resistenza è un valore prezioso" , ha tranquillizzato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. Specificando che "la Resistenza non è monopolio dell'Anpi e i valori resistenziali devono essere patrimonio di tutti" .

Nei giorni scorsi l'Associazione nazionale partigiani d'Italia - in una lettera alla premier Giorgia Meloni e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella - aveva lamentato il mancato rinnovo di un protocollo d'intesa Anpi-Ministero dell'Istruzione, attivo dal 2014, per lo studio della Resistenza nelle scuole. In realtà, l'accordo non è stato cancellato ma esteso a "tutte le associazioni partigiane e non con una soltanto" perché "la Resistenza non l'hanno fatta solo i comunisti, ma anche i cattolici, i liberali, gli azionisti e perfino i monarchici" , ha aggiunto Valditara.

Parole di buon senso ma non per l'associazione di partigiani rossi guidata da Gianfranco Pagliaruolo, che non ha mai nascosto le sue simpatie nostalgiche per l'Unione Sovietica, emerse con posizioni controverse anche durante la recente guerra in Ucraina. "Fulminato sulla via di Damasco, dopo quasi un anno di silenzio il ministro Valditara scopre l'importanza del protocollo dichiarandosi impegnato a costruire una convenzione con tutte le associazioni partigiane" - ha ribattuto Pagliarulo - "Sappia però che non solo siamo già informati sul fatto che la Resistenza è stata opera di tante forze politiche, ma che l'Anpi stessa, che conta 141.500 iscritti, è un'associazione pluralista che accoglie nelle sue fila persone con diversi orientamenti politici, purchè antifascisti" .

Polemiche anche dai paritti di sinistra che si ritengono gli unici depositari della lotta al fascimo. " Valditara ha ingaggiato una crociata contro l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia" - fa notare il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro - "Altra ossessione di Valditara è il comunismo. La destra tenta di imporre una nuova matrice culturale eliminando ciò che viene considerato contrario, ostile, alla loro propaganda. E lo fanno cercando di distruggere l'esistente" . Mentre per il Partito Democratico si tratta di una "polemica strumentale ed inutile del ministro Valditara contro l'Anpi" , affermano Sandro Ruotolo e Andrea De Maria.