Schlein: “A sinistra per il candidato faremo le primarie”

La segretaria del Pd Elly Schlein torna a ribadire il concetto: primarie del centrosinistra a Milano per scegliere il candidato sindaco. «Continuiamo a sostenere il percorso che sta facendo il Pd milanese nel costruire l’alleanza più competitiva per riuscire ad andare avanti nel buon governo di Milano» ha detto a margine di Elle Active all’Università Cattolica.

«Ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo.

Quindi noi supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi 10 anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando e trovando le ragioni per un rilancio dell’impegno comune per i milanesi. Il Partito Democratico ha fatto questa proposta all’alleanza, quindi è la posizione che anche il Partito Democratico nazionale condivide».

A settembre Igor Taruffi, responsabile organizzativo del Pd nazionale e uomo vicino alla segretaria, aveva incontrato separatamente i tre possibili candidati sindaco dem: Lorenzo Pacini, assessore del Municipio 1, la vicesindaca Anna Scavuzzo e Pierfrancesco Majorino della segreteria nazionale. Già allora le primarie erano state definite dal Nazareno «uno strumento utile». Ma «scelta del metodo e del percorso sarà concordato con tutta la coalizione». Un grande punto di domanda sul calendario però: molto dipenderà dal quadro nazionale e dalle scadenze che interesseranno il centrosinistra nei prossimi mesi.

Tradotto: se a Milano si arriverà alle primarie, l’ipotesi è che vengano fissate dopo la definizione di quelle nazionali. Ma il fattore tempo è sempre più determinante: con il voto per le comunali a maggio e l’ipotesi dell’election day non si può aspettare troppo per le primarie cittadine.

Anche sulla coalizione la segretaria è netta: «Non faremo più il favore alle destre di dividerci, è un impegno che abbiamo preso tutti con i nostri elettori - prosegue Schlein -. È vero che ci sono differenze tra le varie forze politiche, e per fortuna, ma è molto più ciò che ci unisce che quelle che ci divide».

Sul fronte opposto due giorni fa era tornato a parlare di primarie nel centrodestra il presidente del Senato Ignazio La Russa, tirando in parte il freno a mano e subordinando la scelta a quella del campo avversario. «Non vi dovete meravigliare se non abbiamo ancora deciso. Se il centrosinistra tarda a decidere, noi sceglieremo a prescindere da loro - aveva dichiarato ilcolonnello di Fdi - ma sarebbe logico che prima decidessero loro e poi verrà lo sfidante». Per quanto riguarda il possibile candidato, La Russa ha aggiunto: «Mi pare che tre nomi siano emersi (Perego di Cremnago per Fi, Silvia Sardone per la Lega e Maurizio Lupi, proposto proprio da La Russa) e che spetti adesso al vertice nazionale decidere uno dei tre». Anche se Daniela Santanchè sempre ieri restringeva la competizione a due candidati: «Lupi a quetso punto non credo che sia più tra i papabili. Non è escluso che tra i due esca un terzo nome nuovo». Nessun rischio per La Russa di presentarsi divisi alle urne: «Non c’è quella ipotesi. Non appartiene al centrodestra, che ha sempre trovato la sintesi».