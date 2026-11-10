“Schlein benedice i gazebo? Il vero problema è quando”

Il Pd Pierfrancesco Majorino, fedelissimo di Elly Schlein, è sceso ufficialmente in campo il 22 ottobre con un evento al Teatro della Quattordicesima, il giornalista Mario Calabresi è già in campagna da settimane, accompagnato da una quota di esponenti dem - dalla vicepresidente del consiglio comunale Elena Buscemi e la presidente del Municipio 8 Giulia Pelucchi che si contenderebbero in caso di vittoria il posto di vicesindaco alla capogruppo comunale Beatrice Uguccioni o l’assessore Arianna Censi -, ma ha in cantiere il lancio ufficiale della candidatura il 3 dicembre («Milano, una storia nuova» è il claim). La vicesindaco Pd Anna Scavuzzo - prima ad aver buttato il cuore oltre l’ostacolo - metterà in cantiere un evento analogo. É in campo da mesi tra anguriate della «rivoluzione» e annunci choc (ultimo, bisogna diminuire i turisti a Milano), il dem Lorenzo Pacini e gli attivisti Tommaso Gosis e Carlotta Cossutta, l’assessore al Bilancio Emmanuel Conte non ha lasciato dubbi sulle proprie intenzioni anche negli ultimi giorni. «Il Partito Democratico ha proposto di svolgere delle primarie qui a Milano e ci sono già molte valide figure che si stanno proponendo.

Quindi noi seguiamo e supportiamo in ogni modo e faremo il possibile perché dopo questi dieci anni di buona amministrazione si possa andare avanti innovando e trovando le ragioni per un rilancio dell’impegno comune per i milanesi» ha dichiarato due giorni fa la segretaria Elly Schlein di passaggio a Milano per un forum alla Cattolica. Era presente anche Majorino e i due si sono salutati e abbracciati. Schlein ha «benedetto» le primarie.

Leggendola diversamente: non intende sdoganare o «benedire» Calabresi senza passare dai gazebo. Anche se la leader Pd (come il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte) li vedrebbe come fumo negli occhi e comunque ha lanciato la palla avanti. Si terranno dopo le primarie nazionali. Elly non può permettersi di perdere a Milano, è il refrain, e con Majorino in campo - identificato da tutti come il suo candidato di riferimento - il rischio c’è. Convincerlo a fare un passo indietro a questo punto sarebbe complicato. E non si ritirerebbe per far avanzare Calabresi, ritenuto un nome non unitario, idem Scavuzzo. Un nome tirato «fuori dal cilindro»? Non si ritirerebbe Calabresi, Comunque la si metta, per la segretaria Pd è una grana.

«Schlein ha benedetto le primarie?

La vera questione è quando si fanno, ma lascio a loro la risposta perchè - sottolinea il sindaco Beppe Sala - non bisogna arrivare troppo presto ma neanche troppo tardi. Io sono abbastanza sorpreso dal fatto che il centrodestra non abbia ancora messo in campo un candidato, meglio così per noi. Pensavo che avrebbero scelto il sottosegretario Fi Matteo Perego ma evidentemente non c’è ancora un indirizzo, vediamo. Finchè non c’è uno sfidante possiamo avere anche un passo tranquillo, se ci dovesse essere è chiaro che le riflessioni cambiano». Se le primarie nazionali si terranno a inizio febbraio la data milanese potrebbe slittare addirittura a marzo. «Non conosciamo ancora la data del voto, se fosse a maggio va bene ma se le Comunali fossero a fine aprile fare i gazebo a marzo sarebbe tardi» avverte. La linea del Movimento 5 Stelle, ribadisce il coordinatore milanesi Stefano Buffagni è «individuare il candidato migliore che garantisca il campo di passo necessario alla città e una nuova storia, senza per forza le primarie». Anche i grillini sono concentrati sulla sfida nazionale Conte-Schlein.

E lasciano intuire che è complesso immaginare i gazebo milanesi a marzo.