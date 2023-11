Schlein e Landini difendono il salario minimo. Ma i dati li affondano

Non ce la fanno Elly Schlein e Maurizio Landini, neanche di fronte all'evidenza dei dati. Il salario minimo, la loro proposta bandiera, è stata bocciata anche dal presidente dell'Associazione nazionale dei consulenti del Lavoro. Secondo il presidente Dario Montanaro, infatti "il salario minimo stabilito per legge indebolirebbe la rappresentanza e contrattazione collettiva, con conseguenze dannose per la tutela dei lavoratori" .

Le dichiarazioni arrivano al termine dell'audizione della Confprofessione presso la commissione parlamentare Lavoro della Camera, impegnata nella discussione del disegno di legge sul salario minimo. "In questo ambito, il Cnel sta svolgendo una funzione determinante, che dovrebbe essere ulteriormente valorizzata, nel monitoraggio della contrattazione collettiva e della programmazione economica e sociale" , ribadisce Montanaro sposando così la linea indicata da Giorgia Meloni. "È questa la direzione giusta, ma dev'essere accompagnata anche dalla detassazione degli incrementi retributivi concordati tra le parti sociali in occasione dei rinnovi dei contratti collettivi di lavoro, proprio per adeguare i redditi dei lavoratori all'andamento dell'inflazione" , conclude.

Il primo a "sabotare" la riforma del salario minimo d'altronde è proprio lo stesso segretario della Cgil Maurizio Landini. Come ha dimostrato un'inchiesta del Giornale, che parla di ben 22 contratti nazionali, tutti con paghe ben inferiori ai 9 euro, alcuni addirittura di 5 euro l'ora. Nell'ultima puntata di diMartedì, il leader sindacale è apparso in estrema difficoltà e ha cominciato a balbettare rispondendo alle domande di Giovanni Floris. Per evitare ulteriori imbarazzi, la Cgil ha annunciato che non sarà in piazza sabato 11 novembre alla manifestazione indetta dal Partito democratico contro la manovra del governo.