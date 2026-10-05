Schleinosfera contro Nova. È guerra

Dalla Schleinosfera, agglomerato di polvere interstellare non ancora ben noto alla scienza, la segretaria Elly, lasciato per qualche ora il pianeta Pausa teatrale ha urlato a Giuseppe che «uno non vale uno», al che Toninelli attardato nella ricerca spaziale del tunnel del Brennero è tornato sulla terra e ha aperto un centro di salute mentale che si chiama Basta pensieri. Giuseppe è avvocato, giudice e tribunale supremo di Nova, nebulosa stella dove le proposte online degli abitanti coincidono sempre coi desideri del leader, questo grazie al mentalismo che nelle scuole di Nova è importante quanto l’algebra del gra-tu-i-ta-men-te, dove zero equivale a 174 miliardi. Elly, che nella Schleinosfera conta le correnti come rosari, ha accettato la sfida delle primarie lanciata dal rivale il quale - questa la malignità degli schleiniani - starebbe studiando il voto a suon di clic e all’insegna per accontentare la sfidante dell’«uno non vale più uno». Avrebbe anche già affidato ai suoi interpreti la traduzione in russo. Giuseppe, per assicurare la massima trasparenza della consultazione, proporrà una squadra di osservatori internazionali capeggiati da Andrea Scanzi, Marija Zacharova e Cheburashka, bestiola sovietica e pelosa (le due caratteristiche non vanno sempre di pari passo) che vive con Gena, coccodrillo depresso che suona la fisarmonica. In caso di probabili controversie deciderà Giuseppe Conte. Nella Schleinosfera, momentaneamente abbandonato sul pianeta rosso, Igor Taruffi detto Tarufenko, responsabile della disorganizzazione dem, studia le contromosse. Ha il viso imperlato e la spaziosa fronte è cinta da un’elegante visiera con la scritta Casinò municipale di Saint Vincent. Non c’entra niente, ma ieri sera per studiare le contromosse ha riguardato la partita a tennis tra Fantozzi e Filini.