Sinistra complottista: “È stato il governo”

La sinistra massimalista ha risolto il caso: l’allarme bomba in 6 mila scuole italiane è opera del governo Meloni. Certe sigle sindacali si aggirano sulla scena geopolitica come investigatori ubriachi in una del crimine. Succede che, in piena guerra ibrida, l’Unione sindacale di base sguaini un comunicato di questo tenore: «Il Paese ha già conosciuto la strategia della tensione in concomitanza e contro le stagioni di mobilitazione». Per l’Usb è in corso «una tattica terroristica contro la mobilitazione collettiva». Insomma, al controspionaggio tutto falce e martello non sfugge niente: lo Stato profondo vuole mettere i bastoni tra le ruote alla consueta mobilitazione autunnale della sinistra studentesca. E così qualche barba finta avrà azionato le giuste leve, penseranno. È un ramo della teoria del complotto - ridicola, se il contesto non fosse pericoloso - sfoderata in uno dei periodi più complessi della storia d’Europa, tra un conflitto alle porte del Continente e una pressione cibernetica continua. «Gli studenti e studentesse, i lavoratori e le lavoratrici non si fanno spaventare», incalza l’Usb, con tono bolscevico.

Le conseguenze sono ovvie: una manifestazione immediata, ieri, sotto la Prefettura di Roma e uno «sciopero studentesco internazionale» previsto il 20 novembre, nel più consueto dei venerdì. Ma l’Usb è tutto fuorché isolata. Anche l’Udu, l’Unione degli studenti, partecipa a questo raduno dei cospirazionisti. «Non si alimenti un clima di paura, no alla strategia della tensione». Federica Corcione, coordinatrice nazionale, ci vede un disegno raffinatissimo: «Non accettiamo...che queste emergenze vengano utilizzate nuove politiche di riarmo e militarizzazione». L’Udu, per il panorama universitario, non è una sigla come tante. Spalla fissa delle piazze della Cgil, l’organizzazione universitaria riceve, insieme alla Rete degli studenti medi, un discreto sostegno dal sindacato guidato da Maurizio Landini. Il bilancio del 2023 e quello del 2024 della Confederazione generale italiana del lavoro presentano rispettivamente 130mila euro e 135mila euro di finanziamenti. È la succursale giovanile di Landini, insomma, a gridare alla strategia della tensione. Poi seguono varie sigle, come «Empoli antifascista» che intravede persino «manovre tese a seminare il panico», per ostacolare il revanscismo studentesco. Sono tutte prese di posizione con un sottinteso: la responsabilità, per i dietrologi di sinistra, è ascrivibile all’esecutivo in carica. Tutti questi segugi della domenica sono tangenti al Campo largo. Il palco della Cgil, per chiarire, dovrebbe essere il primo palcoscenico a riunire tutti i leader della coalizione, da +Europa al Movimento 5 Stelle, passando magari per Rifondazione comunista di Maurizio Acerbo. Senza troppo distacco politico ma a grande distanza ideologica, siede il senatore Filippo Sensi, del Pd. Sui social, in relazione all’allarme bomba nelle scuole, scrive: «Questo è un test. Aeroporti, voli, scuole, supermercati». Il riferimento, abbastanza netto, è alla Russia di Putin. La coalizione di centrosinistra è quel mostro di Frankenstein che dovrebbe tenere insieme i Sensi e gli «è stata la Meloni» a mandare le mail sulle bombe.