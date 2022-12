"Pensioni minime a 600 euro". L'annuncio del Cav e l'appoggio a Fontana

Silvio Berlusconi è intervenuto per l'apertura della campagna elettorale di Attilio Fontana per la corsa a Palazzo Lombardia durante il convegno organizzato da Forza Italia. Un'ennesima dimostrazione della compattezza del centrodestra di governo, che corre unita anche alle campagne per le Regionali. " Siamo grati per la tua attività di questi quasi 5 anni. Abbiamo seguito tutto quello che hai fatto e abbiamo visto che hai sempre messo in campo grande esperienza, grande competenza. Un tratto riservato e gentile e soprattutto una grandissima capacità di lavoro ", ha dichiarato il Cavaliere ringraziando Attilio Fontana per il lavoro svolto, soprattutto durante la pandemia.

" Siamo lieti che tu abbia accettato la nostra richiesta di ricandidarti e sono sicuro che vincerai, vinceremo ", ha aggiunto Silvio Berlusconi. " In questo governo non ho preso alcun ruolo istituzionale, e me lo meritavo, anche pensando alla caduta che ho fatto. I medici mi hanno detto che sono vivo per miracolo. E che forse passerà. Provo ancora molto dolore; ma quando sono seduto, o in piedi, sono ancora quello che ragiona non male ", ha dichiarato il Cavaliere, che poi ha aggiunto, in merito al conflitto: " Quella in Ucraina è una guerra che suscita ipotesi assurde di utilizzo di armi nucleari ". Dal palco di Milano, quindi, Silvio Berlusconi ha annunciato che nelle ultime ore è stato chiuso l'accordo politico per portare le pensioni minime a 600 euro per gli over 75. Un provvedimento che sarà inserito nella manovra con un emendamento dell'esecutivo in via di definizione. La notizia è stata successivamente confermata da fonti governative.

L'evento si è tenuto a Milano, a Palazzo delle Stelline, e da qui parte la lunga campagna di Attilio Fontana per la riconferma in Lombardia. I suoi sfidanti saranno Pier Francesco Majorino per il Partito democratico e Letizia Moratti per il Terzo Polo. " Sono orgoglioso di rappresentare la nostra coalizione, che è stata e sempre sarà unita e coesa e porterà avanti sempre gli stessi messaggi ", ha detto Attilio Fontana prima che il Cavaliere salisse sul palco. I prossimi saranno anni impegnativi per il Pirellone, che si prepara a nuove sfide alle quali Attilio Fontana sembra essere pronto.

" Posso tranquillizzare i cittadini lombardi che vinceremo noi e quindi non spegneremo i termovalorizzatori, e non saremo quindi invasi dall'immondizia. Siamo tranquilli del fatto che vinceremo noi ", ha detto sicuro il governatore uscente della Lombardia, che ha aggiunto: " Le infrastrutture che stiamo realizzando verranno completate e non bloccate come vorrebbe una parte di quella alleanza, e, poi, siamo tranquilli, da lombardi, perché continueremo ad andare a lavorare, non staremo a casa a aspettare il reddito di cittadinanza ".