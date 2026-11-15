“Sul nuovo reddito non c’è l’accordo”. Gli alleati in rivolta contro Patuanelli

È stato un sabato di passione dalle parti del campo largo. Giornata da bollino rosso, dunque. Telefoni accesi, whatsapp sempre in modalità on. La coalizione progressista balla per ore, rischia quasi di saltare, i parlamentari evitano di parlare con i cronisti.

Tutta colpa di Stefano Patuanelli, autore di un’uscita che ha scatenato le chat del Pd e di Italia viva. Perché nelle 24 ore precedenti, ovvero venerdì, il vicepresidente e senatore pentastellato ha annunciato l’accordo sul reddito di cittadinanza. Intervistato da Luca Telese e Giuliana Guido Bardi su Giornale Radio, Patuanelli ha fatto un passo in avanti che forse non avrebbe potuto fare perché ha mostrato che c’è una crepa ulteriore all’interno dell’opposizione: «Abbiamo già trovato l’accordo anche sul reddito di cittadinanza: sarà parte del programma di coalizione. Se sei in grado di lavorare e hai perso il lavoro, magari perché quello che facevi viene sostituito dall’IA, noi per un periodo della tua vita ti sosteniamo economicamente e ti diamo gli strumenti per riqualificarti. Altrimenti l’alternativa è che vai alla Caritas. Uno Stato civile non può non occuparsi di chi finisce alla Caritas». Un’uscita che fa il giro delle segreterie, arriva sul tavolo di Elly Schlein, dei renziani, dei potenziali cespugli centristi. «I grillini stanno esagerando» emerge subito nelle discussioni interne. «Non c’è alcun accordo» ribattono in tanti nelle ore successive alle parole di Patuanelli uno degli sherpa del campo largo.

Su queste note si apre la giornata di sabato. Viene programmato d’urgenza un tavolo tematico sul tema lavoro. Tutti convocati online attorno alle undici in video collegamento. Prendono parte all’incontro a distanza fra gli altri: Cecilia Guerra in quota Pd, Pasquale Tridico per il M5S, Davide Faraone per Italia viva. Al centro del dibattito l’uscita di Patuanelli che viene subito definita «un incidente che non aveva alcun fondamento». Non a caso al mattino in un’intervista al Quotidiano nazionale Angelo Bonelli, esponente di spicco di Alleanza Verdi e Sinistra, si esprime così: «Per dire che un punto del programma è chiuso bisogna averlo articolato. Detto ciò noi non abbiamo nessuna preclusione». Criticità esprime il partito di Renzi. Non a caso Faraone, che partecipa al tavolo, non intende dire alcuna cosa sulla postura di Italia Viva e scrive via whatsapp: «Vi diremo la nostra appena avremo finito il lavoro». Dopo 120 minuti di confronto non si raggiunge alcun accordo. «Non c’è ancora un punto di caduta», sussurra Benedetto Della Vedova, presente in quota +Europa. Tutto rimandato.

La riunione viene derubricata a interlocutoria e secondo gli spin si sarebbe svolto «in un clima cordiale e positivo». Eppure anche la democrat Guerra non proferisce parole e dice al Giornale: «Per un accordo intercorso fra i partecipanti non posso dire nulla». A dimostrazione che è tutto in alto mare, a sera viene diffuso un dispaccio in cui si fa sapere che il tavolo programmatico sul lavoro si sarebbe occupato del salario minimo a 10 euro lordi all’ora, della riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Solo in fondo alla lista viene citato il reddito di cittadinanza. E a proposito del reddito della discordia viene solo veicolato che «nel pacchetto welfare è previsto un sostegno agli indigenti, per aiutare i poveri assoluti e anche quelli in povertà relativa». Meglio non specificare altro. Anche perché se riemerge il lodo Patuanelli il campo largo rischia di non arrivare alle elezioni.