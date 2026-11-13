Sullo sblocco dei cantieri il sindaco tentenna

«Elly Schlein mi ha mandato un messaggio carino di solidarietà» dopo la notizia della richiesta di archiviazione nell’ambito della maxi inchiesta sull’urbanistica, ha riferito ieri Beppe Sala, «ci siamo fermati a due messaggi ma penso che dovremo vederci perché anche sulle elezioni milanesi voglio cercare di dare un contributo». E torna a chiedere alla sua parte politica «che ci sia garantismo senza se e senza ma, deve essere un principio violante anche nell’intesa che sta nascendo a sinistra». Sul fatto che gli uffici possano finalmente superare lo stallo e velocizzare le pratiche il sindaco è più cauto: «Ci stiamo lavorando, da un lato per trovare soluzioni specifiche agli specifici casi, dall’altro la vicesindaco Scavuzzo sta lavorando per capire se si può attuare una parziale revisione del Pgt che possa facilitare. La materia è delicata perchè di fatto facendolo induci la giunta entrante a doversi esprimere subito se le nostre soluzioni possano essere le più giuste o meno. Ne stiamo discutendo per capire cosa conviene fare».

Il presidente di Assimpredil Anche Giovanni Deleo chiede al Comune di «fare un passo indietro, fermando il processo di adozione della Variante di Pgt, che rischia di causare più danni che benefici per la città di Milano, aprendo una stagione di crisi profonda. La proposta aggiunge soltanto vincoli». Il leghista Samuele Piscina scuote la giunta: «Non ci sono più alibi, sblocchi il settore, salvi le famiglie sospese e ascolti il grido di allarme di Assimpredil. Stop alla variante al Pgt che rischia di dare il colpo di grazia». E Le Famiglie Sospese che da una settimana simbolicamente «vegliano» al freddo il cantiere abbandonato di via Baldinucci, tutte le sere dalle 22 alle 2, riferiscono che «Sala non si è visto nè sentito». Il portavoce Filippo Borsellino comunica che domani «andremo noi davanti a Palazzo Marino, chiediamo tempi certi per il rilascio dei titoli edilizi» in modo che si sblocchino i cantieri. Visto che «non ha trovato il tempo di venire a vedere cosa significa aspettare una casa, andiamo noi dal sindaco».