Anche Tajani avverte Gentiloni: "Non si schieri coi rigoristi Ue"

"Le critiche a Gentiloni le ha fatte Salvini" . È la premessa di Antonio Tajani sulle parole espresse dal leader della Lega contro Paolo Gentiloni, accusato di vestire "la maglietta di un'altra nazionale" . Ospite di Radio Anch'io su Radio 1, il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia ha comunque voluto lanciare al commissario europeo per gli affari economici l'avvertimento di tenere conto "anche di essere il commissario italiano" e soprattutto "di avere una visione che non sia quella dei Paesi rigoristi per quanto riguarda la riforma del Patto di stabilità e crescita" .

Se il commento di Tajani è all'insegna della diplomazia, le parole di Salvini hanno scatenato le polemiche dei partiti di opposizione. Intervenendo nella stessa trasmissione radiofonica, Carlo Calenda ha definito Gentiloni una "persona perbene, con senso delle istituzioni, che fa il suo lavoro in modo impeccabile. Mentre Salvini dice tutto e il contrario di tutto, non ha senso delle istituzioni, non ha nessuna credibilità" . Sui social ha poi rilanciato un post di Azione dove vengono mostrate foto del leader leghista con indosso magliette a sostegno di Vladimir Putin e Donald Trump: "Se Gentiloni gioca con un’altra nazionale, ecco le foto dello statista Salvini con tutte le maglie delle nazionali in cui gioca" .

"La squadra di Paolo è quella del buonsenso e degli interessi dell'Europa dell'Italia" - ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la Festa dell'Unità a Ravenna - "Spero che Salvini non ci abbia rivelato che gioca contro la squadra dell'Italia" . Per la segreteria del Partito democratico Elly Schlein "il governo che attacca Gentiloni è la dimostrazione che di fronte ai problemi economici e sociali del Paese chi lo sta governando non ha idea di come affrontarli" . Sempre in casa dem, l'eurodeputata e vice presidente del Parlamento europeo Pina Picierno ha accusato il governo di "antieuropeismo" .