Torna la Provincia

Dopo oltre 10 anni di elezioni di secondo grado, le Province si preparano a tornare nelle mani degli elettori. È la novità dello schema di disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, che il governo attuerà con uno o più decreti legislativi da adottare entro dodici mesi. Superato il modello della legge Delrio, che dal 2014 affida la scelta a sindaci e consiglieri comunali, tornano tre organi: presidente, giunta e consiglio provinciale, come caldeggiato dal ministro Roberto Calderoli (foto). Presidente e consiglio resteranno in carica 5 anni e saranno eletti insieme, a suffragio diretto, con preferenza di genere. Al primo turno basterà il 40% dei voti validi per conquistare la presidenza e alla coalizione del vincitore andrà almeno il 60% dei seggi. Anche nei Comuni la delega punta su maggioranze stabili e legate al sindaco eletto. Alle Province tornano le funzioni di area vasta, con un’attenzione specifica a quelle interamente montane e di confine. Cade l’obbligo per i piccoli Comuni di gestire in forma associata le funzioni fondamentali: unioni e fusioni diventano una scelta, premiata con contributi più generosi e vincoli più leggeri sulle assunzioni, ma con la restituzione dei fondi se l’integrazione resta sulla carta. Sul personale si va verso un unico vincolo di spesa, fondato sulla sostenibilità finanziaria, con la possibilità di aggiornare i fabbisogni in corso d’anno e di assumere anche in esercizio provvisorio. Si rafforza inoltre la separazione tra politica e gestione, affidata ai dirigenti. Ai segretari comunali è riconosciuto un ruolo di coordinamento e garanzia dell’imparzialità, con incentivi per coprire le sedi vacanti nei piccoli centri e una direzione centrale dedicata al Viminale. Per i bilanci in difficoltà arrivano indicatori di allerta e interventi graduati. Il capitolo più delicato è lo scioglimento dei Comuni per infiltrazioni mafiose, e qui l’impronta è garantista. Oggi un’amministrazione eletta può essere mandata a casa sulla base degli elementi raccolti in un’ispezione, senza che nessuno dei suoi componenti sia stato processato, né condannato. Una sproporzione che può travolgere anche amministratori estranei a qualsiasi reato, e che piace a chi scambia il sospetto per una sentenza. La bozza introduce il contraddittorio con l’ente già durante l’accesso ispettivo e, quando le irregolarità sono gravi ma non giustificano lo scioglimento, prevede supporto, monitoraggio e perfino poteri sostitutivi dello Stato, come indicato dalla Consulta nel 2019.