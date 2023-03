Testori: l'intellettuale da prima pagina che dava fastidio al Paese

Volete ripercorrere in un viaggio di sessanta pagine - stazione più stazione meno - la vita, i furori, le sfuriate, le parole, le opere, la missione, gli amici, e i nemici, tanti, le avventure erotiche, quelle intellettuali, quelle politiche, e le passioni e i dolori di Giovanni Testori, scriptor optimus et gran lombàrd, da Novaa?

Bene. Potete prendere il libro di Ambrogio Borsani, Testori in Transiberiana (Luni Editrice, pagg. 64, euro 10), accomodarvi in prima classe, quando ancora c'erano le poltrone coi velluti rossi, e ascoltare. Borsani, che oggi è un affermato scrittore di 80 anni, ma allora era direttore creativo in diverse aziende, conobbe Giovanni Testori a metà degli anni '70, fra L'Arialda e l'Edipus, sull'8 e 43 della tratta Saronno-Milano delle Ferrovie Nord: l'uomo della Pubblicità saliva a Sarònn, l'uomo di Lettere a Novate Milanese. Poi, il secondo iniziava a parlare - dopo però aver stretto la mano al compagno di pendolarismo - e il primo ad ascoltare. E a prendere appunti mentali. Dai quali nasce Testori in Transiberiana, una Transiberiana provinciale e cortissima, meno di dieci chilometri fra Novate e Milano centro, mezz'ora di sferragliamento attraverso campi, brina, fabbriche e nebbie padane. Un libro che uscì in una prima versione, con altro titolo ed editore, nel 2002; poi tornò, di lunghezza doppia, nel 2010; e ora riappare, per il centenario di Testori, di lunghezza quadrupla e con nuovi ricordi.

Così da un incontro casuale in treno nacque una lunga amicizia. Borsani e Testori - comuni radici comasche, stessi innamoramenti per la letteratura e per l'arte - si incontrarono sull'8 e 43 per caso; lo presero per anni, tutti i giorni, imparando a conoscersi, a fidarsi e confidarsi, e poi iniziarono a frequentarsi e chiacchierare anche giù da quelle carrozze appannate dal freddo e dalle piogge milanesi, fra torrefazioni e teatri, fino alla morte dello scrittore, nel marzo del '93, trent'anni fa. Ogni mattina un nuovo viaggio, un nuovo racconto, e oggi un altro ricordo per noi lettori.

Fra i ricordi più belli, scarrozzando fra Luchino Visconti, Géricault, Alain Delon, Arbasino, Tanzio da Varallo..., ne scegliamo una manciata. I racconti in cui Testori dava vita ai personaggi disperati dei suoi primi romanzi: boxeur, puttane, magnaccia, la Gilda, il Pessina, la Maria Brasca, il Ciulanda, tutta gente di famiglia per i testoriani... Poi il pettegolezzo su Giulio Einaudi, il Re Sole torinese nella nebbia milanese, con il macchinone blu e lo chauffeur che lo attendono nella strada di fronte al Castello Sforzesco, sotto il palazzo della sua amante, Antonia Mulas. Poi il suo rapporto con Comunione e liberazione, che forse ha un po' oscurato la parte più turbolenta, e umana, e erotica di Testori... «La contraddizione tra esigenze della fede e abissi della carne». E poi la sua personale rivoluzione esistenziale, estetica, politica, a là Pasolini, quando cominciò a bombardare la morale borghese dalle pagine del Corriere della sera, siamo alla metà degli anni '70, e basti citare il suo pezzo d'esordio, La cultura marxista non ha il suo latino, sulla corsa degli intellettuali di sinistra ad arraffare posti di potere (oooops!): «Università, musei, sovrintendenze, teatri, organi di biennali, triennali e quadriennali: tutto ciò che era possibile è stato luogo d'un arrembaggio famelico... Non si vergogna il Partito comunista d'aver protetto sotto il suo manto questa trasformazione di atti rivoluzionari in atti bancari?». E poi la sua visione dell'arte, per cui la più alta impresa della storia della pittura per lui era il Polittico di Isenheim di Matthias Grünewald, a Colmar. E poi il racconto della sua opera segreta come pittore: quando nel 1948 si arrampicò sulle impalcature della chiesa di San Carlo a Milano per affrescare i quattro evangelisti sulle vele della volta. Li fece cubisti. E i religiosi li fecero in fretta ricoprire da una mano di vernice... E infine, sopratutto, in un capitolo aggiunto nella nuova edizione, il ricordo del suo amore assoluto per Alain Toubas, prima attore e poi mercante d'arte, bellissimo (la clamorosa rottura fra Testori e Luchino Visconti avvenne per Alain), morto nel febbraio del 2021, e che fu suo erede universale. Lo scrittore gli aveva dedicato il poema I Trionfi.

E poi ci sono anche gli episodi rimasti nella memoria di Ambrogio Borsani, e non entrati neppure nel libro: «Testori, che non è mai stato inquadrato politicamente o editorialmente, si sentiva molto isolato; credo sia anche uno dei motivi per cui entrò in Comunione e liberazione: per avere un gruppo, un suo pubblico... Comunque, spesso saliva in treno urlando contro qualcuno che lo aveva attaccato sui giornali... Una mattina, invece, dopo che avevamo parlato delle uniche due monografie di scrittori pubblicate in Italia, quella di Mursia e quella del Castoro, mi chiese: Ma come ti spieghi che io non ci sia né nell'una né nell'altra?».

Risposta? «Credo che il motivo sia nella sua assoluta unicità», è l'idea che si è fatto Ambrogio Borsani. «È il destino dei personaggi irripetibili. Come Alda Merini, votata a morire per la Poesia. O come Giovanni Testori, votato a morire per le sue idee sull'arte e sull'amore».