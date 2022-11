Una lombarda su cinque non studia né lavora. Ma il bando va deserto

Il 20 per cento dei giovani lombardi tra i 15 e i 29 anni rientrano nella cosiddetta categoria dei Neet, acronimo per «not engaged in education, employment or training» ovvero ragazzi che non studiano nè lavorano. E dire che nella nostra regione, come in generale al Nord, la situazione è migliore rispetto alla media: i Neet rappresentano il 17,4 per cento dei giovani, con il 19,7 per cento di ragazze inattive e il 15,3 per cento di ragazzi, ma il quadro è peggiorato rispetto al periodo pre Covid, con un 3 per cento in più come rivela la fotografia scattata da Action Aid lo scorso febbraio. A complicare ulteriormente la situazione il periodo storico che stiamo vivendo, definito «permacrisi», ovvero uno stato di crisi permanente che attanaglia la nostra società dalla pandemia. Instabilità e incertezza verso il futuro che nei giovani si traduce in un senso di smarrimento e di assoluta incapacità, alla fine del percorso formativo, di immaginare il proprio futuro lavorativo. Il «cosa vuole fare da grande» negli adolescenti rimane senza risposta.

Così non ha ricevuto alcuna adesione il progetto di empowerment femminile, «Mentorship Milano» lanciato dal Comune. Il bando, rivolto alle ragazze tra i 16 e i 30 anni residenti (o domiciliate) a Milano o provincia per ragioni di studio o lavoro, è stato prorogato al 20 dicembre, dall'iniziale scadenza del 27 novembre, proprio nella speranza di raccogliere qualche candidatura. Il servizio è nato per intercettare ragazze disposte a intraprendere un percorso di crescita, miglioramento, formazione e confronto con l'obiettivo di acquisire maggiore consapevolezza sul proprio talento e sulle proprie aspettative e prospettive nel mondo del lavoro. Per farlo, le ragazze entreranno in contatto con le «mentor» loro assegnate, donne che lavorano in importanti realtà professionali con ruoli di responsabilità e con una comprovata esperienza, che proporranno loro un percorso di incontri. In campo donne del calibro della chef Viviana Varese o dell'imprenditrice Emma Marcegaglia, oltre a tutte le assessore del Comune. «Mi auguro che a partecipare siano soprattutto ragazze provenienti da quartieri meno centrali che difficilmente avrebbero la possibilità di entrare in contatto gratuitamente con donne manager di aziende ed enti importanti o a capo di istituzioni» aveva auspicato l'assessore alle Politiche per il Lavoro Alessia Cappello al lancio. Protagonista, con il collega alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi e Mario Abbadessa, senior managing director di Hines Italia della tavola rotonda «Il caso Milano. I dialogo tra pubblico e privato nella rigenerazione urbana» organizzato dal Domus Forum su «Il futuro delle città», racconta che per sponsorizzarlo il Comune «ha fatto un tour nelle quarte e quinte delle secondarie superiori scoprendo appunto che le ragazze non sanno cosa vogliono fare dopo».

Anche Mario Abbadessa di Hines Italia che ha realizzato lo studentato alla Bocconi racconta il disagio che attanaglia i giovani, anche quelli più determinati: «Ormai è necessario pensare alle fasce più deboli della popolazione, anziani e studenti. Nei prossimi 10 anni - spiega- gli investimenti immobiliari dovranno tutti essere rivolti al sociale. Così per le residenze universitarie bisogna pensare anche ai servizi che accompagnino gli studenti: in Bocconi gli studenti che arrivano da ogni parte d'Italia e del mondo e possono sentirsi spaesati o a disagio. Abbiamo quindi messo degli psicologi come servizio integrato».