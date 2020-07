Lettera choc: "Regione come i nazisti"

«Anche Eichmann sosteneva che non gli si poteva imputare alcuna colpa (...) Come quelli che l'8 marzo scorso emanavano la delibera regionale che suggeriva agli ospedali di liberare posti trasferendo i malati nelle case di riposo senza precise linee guida». «Anche Eichmann era certo della propria innocenza». Un lungo, incredibile riferimento al criminale nazista - che ebbe un ruolo importante nell'organizzare lo sterminio degli ebrei - si legge in una lettera aperta indirizzata al Quirinale e dedicata alle «responsabilità che nessuno vuole prendersi» sulla «strage del Covid». La lettera è stata pubblicata da Bergamonews ed è stata inviata da un cittadino di Bergamo (portavoce del comitato «Noi denunceremo») al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la sua visita nella città-simbolo dell'epidemia, in occasione del Requeim per le vittime. A Bergamo il presidente ha avuto parole di grande umanità e equilibrio, parole in cui tutti potevano riconoscersi. Ma all'indomani della visita, questo cittadino, responsabile della comunicazione del comitato «Noi Denunceremo» si è rivolto a lui con un lungo discorso sulla assunzione di responsabilità, una lettera costruita con ampi riferimenti a «La banalità del male» di Hannah Arendt, che racconta la vicenda del gerarca nazista e del suo processo in Israele. «Quello che è successo a Bergamo e Brescia - premette il firmatario della lettera - non può certo paragonarsi all'immane tragedia narrata dalla Arendt nel suo libro. Tuttavia, se studiare la storia ha un senso allora dobbiamo imparare le lezioni che prova a insegnarci». E l'incredibile paragone sulle responsabilità infatti c'è: «Come quelli che per legge la zona rossa spettava al Governo o che davano l'ordine di tumulare i cadaveri senza fare le autopsie, anche Eichmann sosteneva che non gli si poteva imputare alcuna colpa, proprio perché lui era sia un soldato che un cittadino». «Come quelli che l'8 marzo scorso emanavano la delibera regionale che suggeriva agli ospedali di liberare posti trasferendo i malati nelle case di riposo senza precise linee guida». «Anche Eichmann era certo della propria innocenza». Fra l'altro la delibera tanto dibattuta, e applicata in provincia di Bergamo da 7 Rsa, è stata adottata l'8 marzo: il 9 marzo le onoranze funebri locali già segnalavano la necessità nuove camere mortuarie e si dichiaravano in estrema emergenza per l'elevato numero di decessi.