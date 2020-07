"Non paragono Regione ed Eichmann. Ecco perché ho citato il suo processo"

«Non sono un giustizialista. Non mi interessa vedere la gente in galera». «Non sono il portavoce del comitato. La lettera da me scritta al presidente Sergio Mattarella è stata inoltrata a titolo esclusivamente personale». Così Robert Lingard torna sull'epidemia, e sul caso di Bergamo in particolare, dopo la lettera aperta indirizzata al Quirinale, pubblicata da alcune testate locali e ripresa due giorni fa dal «Giornale». Lingard precisa la sua posizione: «Io non sono il portavoce del comitato. Sì, ho aiutato il comitato Noi Denunceremo da un punto di vista comunicativo sopratutto agli inizi, e ancora lo faccio quando necessario sempre a titolo totalmente gratuito». Precisa il suo punto di vista, anche alla luce del resoconto dedicato alla sua lettera: «Non ho mai sostenuto, affermato o scritto - spiega - quanto contenuto nel virgolettato incluso nel titolo dell'articolo e da cui mi dissocio». Inoltre precisa di non riferirsi solo a un'istituzione, ggiungendo di avere inoltrato alla Procura di Brescia un esposto per chiedere di «verificare l'operato» di varie istituzioni e personalità politiche. «Non sono un giustizialista - scrive - Non mi interessa vedere la gente in galera, né godo di qualsivoglia perversa soddisfazione sapendo che lo siano». «Allo stesso modo - aggiunge - mi interessa che le famiglie delle vittime denuncino, partendo dal presupposto che se qualcuno ha preso decisioni penalmente e/o politicamente rilevanti sulla pelle di seimila bergamaschi e di cinquemila bresciani è giusto che paghi. Ma soprattutto perché sono convinto che su quelle denunce si posi il presupposto per una riforma del sistema sanitario lombardo che possa far fronte a simili situazioni di emergenza future».

Comunque conferma il contenuto del suo intervento, costruito in gran parte evocando il processo ad Adolf Eichmann, narrato da Hannah Arendt nel celebre «La banalità del male. «Sebbene mi dissoci dal virgolettato del titolo dell'articolo - dice Lingard - non mi dissocio certamente dal contenuto della mia lettera al Capo dello Stato. Una lettera forte ma allo stesso tempo chiara e che non lascia spazio a fraintendimenti di sorta. E che fa riferimento ai continui, vergognosi e puerili rimpalli di responsabilità tra le diverse istituzioni, cosi come lo stesso Eichmann fece a più riprese adottandolo come linea difensiva durante tutto il processo di Gerusalemme».