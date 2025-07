Il maltempo parigino blocca Armani a Milano alla vigilia della sua sfilata Privè

“Il Signor Armani ha sperato fino all'ultimo di poter venire a Parigi per la sfilata della sua alta moda, ma visto che qui abbiamo 18 gradi scarsi e a Milano ce ne sono 29, l'escursione termica è troppo alta per una persona appena guarita da una seria infiammazione polmonare”. La risposta dei collaboratori di Re Giorgio arriva in contemporanea con l'invito per lo show della linea Privè in programma domani sera nello spettacolare Palazzo Armani al 21 di rue François 1er inaugurato lo scorso gennaio. È un'elegante scatola nera contenente una piccola boccetta rettangolare ugualmente nera.

Sopra c'è scritto “Noir Seduisant” in bianco nell'inconfondibile grafia dello stilista-imprenditore leggermente inclinata verso destra e sempre con i puntini accuratamente messi sulle I. Contiene un profumo fantastico, con note legnose estremamente persistenti che in qualche modo fanno pensare a Bois d'Incense, la preziosa fragranza personale di Armani. Un cartoncino spiega che si tratta di un tributo all'eleganza del colore nero e all'allure dell'alta moda. “Questo profumo è l'equivalente olfattivo degli elementi che hanno ispirato la collezione Privè Autunno/Inverno '25/26” conclude il cartoncino avvertendo che si tratta di una limited edition creata esclusivamente per gli invitati alla sfilata.

Inutile dire che la preoccupazione del popolo della moda è palpabile, anche se il clima parigino sta mietendo vittime anche tra chi non ha né l'età né gli acciacchi che recentemente hanno colpito il più famoso stilista del mondo. Voci di corridoio dicono inoltre che quest'opera al nero lascerà il mondo a bocca aperta. Tanti auguri Monsieur Armani, lunga vita al re.