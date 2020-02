In vendita t-shirt che ridicolizzano il coronavirus. Polemica su eBay e Amazon

I siti web di eBay e Amazon hanno causato di recente una forte indignazione per il fatto che avrebbero messo in vendita delle t-shirt che “ridicolizzano” il dramma del coronavirus.

In base a un’inchiesta del Daily Mail, nei cataloghi online delle due piattaforme di e-commerce sono infatti apparsi in questi giorni, quali prodotti acquistabili dagli utenti, delle magliette recanti scritte ironiche sull’epidemia che ha causato la morte, per il momento, di oltre 1300 persone in tutto il mondo.

Su alcuni degli abiti incriminati, sottolinea il quotidiano britannico, campeggiano appunto slogan caricaturali sulla tragedia esplosa in Cina, come “Appena arrivato da Wuhan” , “Sono sopravvissuto al coronavirus e tutto quello che ho vinto è solo questa schifosa t-shirt” , “Coronavirus. Benvenuti all’inferno. Ingresso gratuito” , “Ho dentro il coronavirus” .

Una delle maglie in vendita presenta addirittura un finto logo della birra Corona accompagnato dalla scritta “Corona Virus” .

La testata d’Oltremanica ha successivamente riferito che eBay ha provveduto a rimuovere dal proprio catalogo multimediale i capi d’abbigliamento oggetto di polemiche.

È stato lo stesso sito di aste online a confermare, tramite un portavoce citato dal giornale londinese, che gli indumenti ironici in questione violavano palesemente le sue linee-guida, che vietano ai fornitori di mettere in vendita sulla piattaforma prodotti che possano urtare chi ha vissuto tragedie e pericoli.

In particolare, ha specificato il medesimo portavoce, non possono figurare nel catalogo di eBay “articoli che richiamano, esaltano o puntano a produrre profitti da drammi o sofferenze umane, oppure che mostrano scarsa sensibilità verso le vittime di quegli eventi” .

Se tale piattaforma di e-commerce ha messo al bando le maglie ironiche sul coronavirus e su Wuhan, Amazon, segnala il Daily Mail, non ha, al contrario, ancora rimosso le stesse dal proprio sito Internet, evitando contestualmente di rilasciare commenti sulle polemiche esplose di recente.