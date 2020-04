I nostri militari in campo: la guerra di trincea per battere il coronavirus

Nella guerra senza quartiere al nemico "invisibile" che imperversa oramai su ogni fronte conosciuto, i nostri uomini e le nostre donne in uniforme non passano più inosservati; ovunque nella nostra bella Italia, che si piega ma non si spezza, e assiste fiera all'impegno delle Forze Armate che intervengono - regione per regione, provincia per provincia - formando l'indispensabile supporto pratico o logistico per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Che indossino la mimetica o le fondamentali tute anti-contaminazione, i "nostri" soldati si stanno spostando in lungo e in largo per il Paese con l'unico obiettivo di fare la loro parte per arginare la pandemia da Covid-19; e così garantire la sicurezza della popolazione civile che si augura di tornare presto alla bramata normalità. Un status raggiungibile soltanto grazie allo sforzo di tutti coloro che oggi, adesso, sono in prima linea contro il virus.

In questa fase delicata, dove i numeri iniziano a parlare chiaro e lasciano intravedere una "stabilità" che può significare l'inizio della fine di questo incubo, l'impegno a tutto campo dell'Esercito si sta rivelando quanto mai fondamentale. Ad iniziare dal sostegno dato alla Protezione Civile, per consentire la distribuzione nelle diverse province e regioni del materiale necessario alla lotta al Covid-19: le "armi" che si chiamano Dispositivi di protezione individuale (Dpi) e sono diventate "indispensabili" come sono indispensabili le munizioni per vincere una guerra. Come è stato reso noto dallo Stato Maggiore, in appoggio al Dipartimento della Protezione Civile, l'Esercito ha messo "immediatamente a disposizione elicotteri, mezzi terrestri e infrastrutture" al fine di "velocizzare la distribuzione di materiali necessari" alla lotta al virus. Personale militare altamente addestrato - come i lagunari del Reggimento "Serenissima" che sono intervenuti nel porto di Venezia o gli alpini del Reggimento Logistico "Taurinese" che sono accorsi nello scalo aeroportuale di Torino-Caselle - hanno fornito e forniscono un valore "strategico" per la ricezione, lo stoccaggio e l'invio dei dispositivi sanitari che attraverso un piano "speciale" messo a punto con di diversi Dipartimenti della Protezione Civile, raggiungono in queste ore il personale sanitario che è impegnato senza tregua dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

Mentre le principali vie stradali, gli snodi e i siti focali continuano ad essere sorvegliati dal personale militare messo in campo dall'Operazione "Strade sicure"; attraverso presidi permanenti e posti di blocco che controllano la validità dei moduli di autocertificazione e supportano le Forze dell'Ordine nel controllo capillare di eventuali violazioni dello stato di quarantena imposto dal governo per non dare quartiere alla propagazione del virus; le prime missioni di sanificazione vengono portate a termine nel Bergamasco - principale focolaio del Covid-19 - dagli specialisti del 7°Reggimento CBRN "Cremona": unità addestrata alla difesa da agenti biologica e chimici e nucleari. Bardati nelle loro tute anticonaminazione bianche, e affiancati dai compagni in tuta blu dell'Esercito russo inviati da Mosca come "aiuto" all'Italia, sono intervenuti a Bergamo e nelle province vicine di Alzano Lombardo e Nembro - epicentri della prima "zona rossa" - dove i mezzi italiani (accompagnati dai Kamaz russi) sono arrivati per svolgere "trasporto in biocontenimento" e "decontaminazione" di materiali e ambienti nell'ambito delle attività volte a "contenere e contrastare la diffusione del Covid 19". Le squadre altamente specializzate nel campo della difesa chimica biologica radiologica e nucleare si sono concentrate, in coordinamento con le squadre di specialisti russi , nella sanificazione di diverse case di riposo e strutture analoghe, a Bergamo e in altre parti d'Italia.

In Piemonte il personale militare è stato messo a disposizione delle Asl per il trasporto di pazienti, dove le ambulanze militari, che esibiscono le vistose croci dei reparti sanità sullo schema mimetico, fanno la spola per ricoverare persone che necessitano le adeguate cure mediche. Fondamentale è risultato infatti l'intervento del personale sanitario militare, che con la sua formazione e professionalità ha coadiuvato medici e infermieri civili in numerose strutture che sono state poste sotto un vero e proprio "assedio" nelle province più colpite dalla pandemia. Oltre a Bergamo, Lodi, Piacenza, Cuneo e Saluzzo, adesso anche Troina in provincia di Enna e Merlara in provincia di Padova possono contare sull'ausilio del personale sanitario militare. Intanto nuovi ospedali da campo vengono allestiti in tempi record a Piacenza e Crema; e viene ampliata la capacità di accoglienza dell'Ospedale militare del Celio a Roma.

I report diffusi dalla Difesa parlano in queste ore di oltre 240 autocarri, tra cui 124 Actl (Autocarro Tattico Logistico) e 115 Aps (Autocarro a Pianale Scarrabile), impegnati nel piano di trasporto strategico approntato dalle autorità. A questi si affiancano i mezzi multiruolo della Sanità, e i velivoli impiegati per il trasporto aereo messi in campo dell'Aviazione dell'Esercito (Aves). I numeri parlano di 38 elicotteri di varia capacità, come i Ch-47 e gli Nh-90, e 5 velivoli ad ala fissa, tra quali possiamo annoverare i particolari Dornier Do 228 in forza al 28º Gruppo Squadroni “Tucano”, che con la loro abilità a decollare ed atterrare in spazi ridotti, permettono ai militari di raggiungere ogni angolo dello stivale per portare personale e materiale ovunque sia necessario. A questi si affiancano anche i velivoli per il trasporto tattico dell'Aeronautica Militare. Mai come in questo difficile momento della nostra storia recente, l'impegno dei nostri militari è apparso così vicino alla popolazione civile, che ricevendo il sostegno di cui ha bisogno per attraversare indenne la tempesta, sembra non risparmiarsi, ovunque si manifesti l'intervento, in attestazioni di stima e gratitudine che gli uomini e le donne dell’Esercito hanno dichiarato di riceve dai cittadini e dalle cittadine italiane. È la ricompensa per il coraggio, l’abnegazione, e la professionalità di quelle migliaia di uomini e donne che servono sotto le armi. Qualcosa che fa bene al cuore e al morale di chi sta compiendo il proprio dovere.