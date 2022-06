"Beve un litro di vodka al giorno": chi è il generale richiamato da Putin

Non c'è pace per i generali di Putin: tra gli epurati e quelli chiamati in battaglia all'ultimo momento la lista è lunghissima. Se come abbiamo visto sul Giornale.it il nuovo condottiero russo delle truppe in Donbass è Sergei Surovikin, lo Zar avrebbe richiamato anche un pensionato alcolizzato per dar man forte ai suoi uomini: si tratterebbe del generale Pavel Popov come ha rivelato una fonte dell'intelligence britannica al quotidiano Daily Star.

"Raschia il fondo del barile"

Pavel, 67 anni e veterano della guerra in Afghanistan, sarebbe stato nominato capo delle forze speciali russe che operano in Donbass a causa del grave ferimento del comandante di un'unità dopo un colpo di artiglieria. " Putin ora sta raschiando il fondo del barile ", ha dichiarato una fonte di alto livello dell'intelligence al quotidiano inglese. "La maggior parte dei suoi comandanti anziani migliori e temprati dalla battaglia sono stati uccisi o feriti combattendo in Ucraina, quindi sta ricorrendo all'invio di ufficiali di secondo grado al fronte che non durano molto a lungo ", ha aggiunto.

La foto che sta facendo il giro del web non lascia adito a fraintendimenti: Pavel è in stato di obesità, il suo peso sarebbe intorno ai 130 kg e fonti lo definiscono un alcolizzato tant'è che riuscirebbe a bere addirittura un litro di vodka al giorno. L'alto ufficiale si farebbe fare l'uniforme su misura oltre a indossare due set di giubbotti antiproiettili. Speculazioni a parte, è sintomatico come Putin debba ricorrere a ex militari per la sua "operazione speciale" in Ucraina.

"Putin boss mafioso"

Come ricorda IlMessaggero, Pavel ha combattutto per oltre 40 anni prima di ricoprire il ruolo che il presidente russo gli ha ri-assegnato, e cioè comandante delle forze speciali russe. Avrebbe partecipato anche al conflitto in Siria e sarebbe in pensione da ormai cinque anni. Residente a Mosca, non ha potuto rifiutare la chiamata alle armi del suo Zar. " Putin è come un boss mafioso a cui nessuno può rifiutarsi di obbedire - afferma senza mezzi termini la fonte dell'intelligence - Se un generale in pensione riceve un messaggio da Putin che dice che la madre Russia ha bisogno che tu combatta in Ucraina, non c'è molto che tu possa fare. Adesso c'è una fuga dalla Russia grazie alle sanzioni ".

I numeri ufficiali dicono che sarebbero almeno una ventina gli alti comandanti uccisi in battaglia oltre alle decine di migliaia di soldati e a tutti i mezzi distrutti dopo 4 mesi di conflitto.