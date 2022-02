Razzo sull'ospedale pediatrico oncologico di Kiev: almeno un bimbo tra le vittime

Si intensifica l'attacco su Kiev, che ormai è sotto le bombe. Per la quarta notte consecutiva i cittadini sono costretti a trovare riparo nelle gallerie e nei bunker antiaerei. C'è tensione nella capitale dell'Ucraina dove, oltre alla guerriglia urbana si combatte con l'artiglieria pesante. Sono già stati colpiti diversi palazzi civili nella periferia della capitale ma non solo, perché è notizia delle ultime ore che un colpo che pare sia partito dall'artiglieria russa ha colpito un ospedale pediatrico oncologico di Kiev.

Si tratta dell'ospedale Okhmadyt, uno dei più importanti della capitale per la cura dei bambini malati di tumore. Nelle scorse ore alcuni di loro sono stati evacuati e portati nei rifugi antiaerei, dove proseguono le cure, fin dove possibile. Ma non tutti sono stati portati via dall'ospedale, perché troppo rischioso per la loro vita. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che un razzo avrebbe colpito proprio quel sito e invece un razzo ha colpito la struttura, causando morti e feriti. Tra le vittime ci sarebbe anche almeno un bambino, oltre ad alcuni adulti, in cura presso la struttura e altri sono stati feriti.

" Colpire un ospedale oncologico pediatrico è un atto indegno che merita la più ferma e netta condanna. Non è in alcun modo concepibile che dei bambini vengano coinvolti in una guerra, oltretutto, parliamo di piccoli gravemente malati ricoverati per sopravvive alla malattia. In simile gesto non fa che aggiungere dolore a dolore ", ha detto la presidente della commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza, Licia Ronzulli.

L'esponente di Forza Italia ha poi aggiunto: " Ci sono diritti umani, in particolare quello dei minori, che vanno in ogni caso salvaguardati e questo vile bombardamento, invece, li viola in modo vergognoso. La comunità internazionale si faccia sentire e si prodighi in maniera ancora più incisiva per garantire corridoi umanitari che consentano immediatamente alla popolazione Ucraina, a partire da bambini, di lasciare questo teatro di guerra ".

Le notti di Kiev saranno lunghe, le sirene suonano a intervalli sempre più vicini e la popolazione si trova ormai quasi per intero nei bunker antiaereo. Le truppe ucraine stanno opponendo strenuamente all’avanzata russa, che ha intensificato l'attacco nel pomeriggio di sabato 26 febbraio. È impossibile prevedere quando e se le truppe russe riusciranno ad arrivare agli obiettivi sensibili nella Capitale.