La “Music Week” invade la città nel ricordo di Vanoni

«Giocatevi i numeri al Lotto». La voce celeberrima di Linus si arma del suo altrettanto noto sorriso per certificare il gioco di cifre alla base della nuova Milano Music Week: quella targata 2026 - della quale il noto deejay milanese si è assunto la direzione artistica - è la 10ma edizione, e il numero 50 svolgerà un ruolo di piacevole mantra. Sono cinquant’anni di carriera artistica per Pasquale Di Molfetta in arte Linus, così come alla cifra 50 si rifanno tre celebrazioni che la Week in scena dal 16 al 22 novembre alla Fabbrica del Vapore e in altre location offrirà al pubblico composto da appassionati e addetti ai lavori dell’universo musicale: l’anniversario della nascita del punk, quello della nascita della disco music e, infine, l’uscita di un album leggendario di una altrettanto leggendaria artista cara a Milano: «La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria» di Ornella Vanoni. Alla presentazione della Week ieri al Base, a due passi dai Navigli, Linus ha certificato che il fitto cartellone della MMW «ha l’obbiettivo di mettere in dialogo il passato, il presente e il futuro della musica, creando un ponte fra generazioni diverse e mostrando come la musica sappia attraversare il tempo e rinnovarsi continuamente». Il fitto cartellone della Milano Music Week offre una cascata di eventi (quasi tutti gratuiti previa prenotazione a www.milanomusicweek.it) tra panel a tema per addetti ai lavori, celebrazioni storiche, protagonisti dietro e davanti le quinte, pubblico e poi, workshop, dj set, concerti al quale parteciperanno nomi come Max Pezzali, Piero Pelù, Gianna Nannini, Rkomi. Tra gli appuntamenti più attesi, giusto al via della Week, c’è «Aspettando Sanremo», con anticipazioni (e, si spera, rivelazioni su ospiti illustri della kermesse attesa a febbraio 2027) alla presenza del futuro conduttore Stefano De Martino e del già citato Linus. «Milano e la musica hanno un legame inscindibile ha spiegato a Base Milano il sindaco Beppe Sala che viene da lontano e che oggi è rappresentato da cartelloni come MiTo, Piano City, JazzMi, capaci di sviluppare un turismo musicale. L’auspicio è che questo turismo legato alla musica dal vivo continui nel tempo». Tra i panel più interessanti della settimana spicca quello di mercoledì 18 presentato da Assoconcerti dal titolo «Lo Stato generale della musica dal vivo», al quale saranno presenti i principali promoter in dialogo con Linus. Max Pezzali è la guest star di sabato 21 insieme al disegnatore Zerocalcare nel talk «Musica & Fumetto: tra vecchio e nuovo punk». Tra le esibizioni live alla Milano Music Week, numerosi dj set, Cosmo giovedì 19 al talk di Rockit, Rkomi venerdì 20 alla Fabbrica del Vapore, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz sabato 21 al Volvo Studio.