The Brothers, film prodotto da Andrea Iervolino, vince il prestigioso HMMA come Song – Feature Film con “One Right Here”, brano scritto da Diane Warren e interpretato dal Maestro Andrea Bocelli insieme a Jennifer Hudson. Il premio è stato assegnato ieri sera, alla 17ª edizione degli Hollywood Music in Media Awards, all’Avalon di Hollywood. Per Diane Warren, candidata all’Oscar 17 volte, è il terzo HMMA. Ha eseguito la canzone dal vivo durante la cerimonia. Il film racconta la storia dei fratelli che hanno dato vita a uno dei marchi più iconici al mondo. Il cast comprende Michele Morrone, Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia e Jessica Alba.

Il commento di Iervolino

«Un’emozione enorme per me e per tutta la squadra. Avere la voce del Maestro Andrea Bocelli, insieme a quella di Jennifer Hudson, su una canzone di Diane Warren è stato un privilegio. Vedere “One Right Here” premiata a Hollywood ripaga anni di lavoro, passione e talento italiano portato nel mondo. Grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo film.»