Malpensa, una mostra rock con sette leggende della musica

Inaugurata nella “Porta di Milano” al Terminal 1 di Malpensa la mostra “Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll” che rende omaggio fino al 31 gennaio 2027, alle grandi leggende del rock alla presenza della vicepresidente di Sea Daniela Mainini e della presidente del Consiglio comunale di Milano Elena Buscemi che hanno celebrato celebrato l’opera dell’artista Sara Forte, alla presenza dei curatori Luciano Bolzoni e Fortunato D’Amico. Nella suggestiva location aeroportuale, dove si alternano mostre e iniziative culturali che catturano l’attenzione di passeggeri in transito e visitatori, l’artista ha presentato il suo nuovo progetto che unisce pittura di grande formato, linguaggio digitale e installazione video in un’unica grande opera che racconta l’epopea del rock.

Who, Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd e U2: sette band leggendarie e icone mondiali della cultura musicale sono al centro del lavoro di Sara Forte che, attraverso altrettante installazioni luminose realizzate con la particolare tecnica Quadruslight, racconta uno spaccato di cultura contemporanea nato dalla relazione tra due fenomeni che hanno trasformato l’immaginario collettivo tra gli anni Cinquanta e Settanta: l’esplosione del rock’n’roll e l’affermazione dell’aviazione commerciale su scala globale. Non “semplici musicisti” ma sette band leggendarie che nell’interpretazione dell’artista piemontese diventano protagoniste di un viaggio tra musica, volo e immaginario collettivo.

Con “Rock Icons” le opere escono dagli spazi tradizionalmente deputati alla loro fruizione mostrandosi a un pubblico “in transito”, che incontra l’arte, anche solo per un istante, in un luogo di passaggio ma in grado di trasformarsi in luogo di contemplazione. “La musica rock è fatta di masse, stadi e volumi assordanti – racconta Sara Forte – ma nella memoria di chi la ama diventa un’emozione intima, un viaggio mentale nel proprio vissuto. Portare questa energia alla Porta di Milano di Malpensa, traducendola in flussi cromatici e dinamici, permette di ricreare quella stessa vibrazione collettiva in uno spazio di transito. I viaggiatori non vedono solo un allestimento, ma evocano tour, stadi e geografie lontane, trasformando l’attesa del volo nella memoria, o nel sogno, di un grande concerto interiore”.

Realizzate su tela al quarzo e montate su telai in alluminio, le opere di Sara Forte sono concepite per essere attraversate dalla luce che, filtrando dal retro attraverso i pigmenti, ne amplifica colori e profondità. Anche la dimensione, 200×300 cm è stata studiata per calibrare la monumentalità e l’impatto visivo delle opere nella location voluta da Sea per le principali esposizioni nell’ aeroporto intercontinentale che accoglie dal 2011 il viaggiatore attraverso un’architettura fatta di luce, penombra e movimento che entra in perfetto dialogo con l’arte di Sara Forte, sinfonia di forme e variazioni cromatiche. Installazione realizzata anche con il supporto di Artemide (sponsor tecnico), Esedra (Art Direction), Quadruslight (partner illuminotecnico) e Ivo Stendardi (Product Manager).

L’artista Sara Forte nasce a Verbania. Autodidatta, fin da giovanissima si dedica alla pittura, perfezionando la propria tecnica attraverso la sperimentazione di diverse pratiche artistiche, dal disegno e dall’incisione fino alla pittura a olio e acrilico. Nelle sue opere convivono equilibrio di forme e colori, tradizione e innovazione. Nel tempo il gesto iniziale, guidato dall’ispirazione, si trasforma in un segno orientato verso una pittura capace di esprimere messaggi universali. Ha collaborato con orafi per la realizzazione di gioielli unici e creato stampe per tessuti destinati ad abiti e accessori. Da anni la sua ricerca si concentra anche sulla scultura in vetro, realizzata nelle fornaci di Murano, dove le forme dei dipinti assumono una dimensione tridimensionale e allegorica. Sperimenta anche il disco di silicio, trasformandolo in elemento concettuale per riflettere sull’evoluzione della comunicazione e sulla complessità della vita contemporanea. Sperimentatrice di tecniche e tematiche diverse, ha partecipato a mostre personali e collettive in Italia, Austria e Francia. Vive e lavora a Milano.

“Rock Icons. Aerei e aeroporti nelle leggende del Rock’n’Roll” è aperta a ingresso libero fino al 31 gennaio 2027. Info al pubblico: www.saraforte.it e milanairports.com