Scippato il noto attore Daniel Auteuil: banditi in fuga con orologio da 39mila euro

La criminalità non guarda in faccia a nessuno. E così in una Napoli dove nelle ultime settimane si sono registrati sconcertanti episodi di violenza anche gli illustri personaggi finiscono nel mirino dei banditi. La cosa non deve stupire più di tanto. Del resto chi vive violando la legge ha solo interesse al bottino che può ricavare dalle proprie scorribande. Poco importa se ad avere la peggio sia un cittadino, un turista o una celebrità. Di questo ne sa qualcosa il noto attore francese Daniel Auteuil, giunto nel capoluogo campano per partecipare allo spettacolo "Dejeuner en l'air" che sarà in scena stasera al Teatro Mercadante nell'ambito della rassegna "Campania Teatro Festival".

L’illustre personaggio, uno dei volti del cinema d'oltralpe più famosi al mondo, è stato scippato nella giornata di ieri mentre si trovava in un taxi in via Marina. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata avvicinata da un uomo a viso coperto che gli ha chiesto una informazione. Lo sconosciuto, sotto minaccia, gli ha sfilato l'orologio dal polso, un Patek Philippe del valore di circa 39mila euro.

Compiuto il colpo, il bandito è scappato a piedi raggiungendo un suo complice che si trovava in sella ad una moto. I due sono riusciti a far perdere le proprie tracce, sfruttando anche il traffico. La vittima, attore, regista, scrittore e musicista, ha subito denunciato l'accaduto alla polizia. Un valido aiuto per identificare gli autori del colpo potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Nel corso della sua lunga carriera artistica Auteuil ha ricevuto numerosi riconoscimenti. L’attore, oggi 72enne, ha conquistato due volte il Premio César: la prima volta nel 1987 per "Jean de Florette" e la seconda nel 2000 per "La ragazza sul ponte". Inoltre ha ricevuto l’ambito David di Donatello nel 1993 come miglior attore straniero per la sua interpretazione in "Un cuore in inverno". Auteuil ha lavorato in decine di film, spesso diretti da registi italiani, come "Sostiene Pereira" di Roberto Faenza (1995) al fianco di Marcello Mastroianni e nelle pellicole di Roberto Andò "Sotto falso nome" e "Le confessioni" con Toni Servillo. Tra i suoi film più noti vi è "L'avversario" del 2002.