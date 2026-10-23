Sciame sismico nel Tirreno meridionale: sei scosse, avvertite anche a Palermo. Evacuate alcune scosse

Sciame sismico nel Tirreno Meridionale. Un terremoto di magnitudo 5,0, avvertito anche a Palermo, è stato registrato alle 12:19 a una profondità di nove chilometri. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ne rileva sei: una prima alle 11:04 di magnitudo 3,3, due alle 11:51 e alle 11:56 rispettivamente di magnitudo 4,3 e 3,6 e alle 12:24 e alle 12:43 di 4,0 e3,2. Non risultano segnalazioni di danni a cosa o persone.

La prefettura di Palermo, che ha istituito un Centro di coordinamento soccorsi d’intesa con la Protezione Civile, ha comunicato che fino ad ora non sono stati segnalati danni a persone o cose dopo le forti scosse di terremoto nel Tirreno meridionale, di magnitudo compresa fra 4.0 e 5.0,avvertite distintamente nel capoluogo siciliano. Oltre agli studenti di numerose scuole anche i dipendenti di alcuni uffici pubblici, compresa la Prefettura sono stati fatti evacuare per precauzione. Il Centro di coordinamento, comunicano sempre dalla Prefettura, sarà operativo fino al cessato allarme.

Tra gli istituti che hanno disposto l’uscita degli allievi dai plessi scolastici figurano gli istituti comprensivi Setti Carraro, Giovanni XXIII-Piazzi e la scuola media Marconi.