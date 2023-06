"Fame da sanzioni": Marco Gualazzini e "Inside Over" finalisti al Premio Lucchetta

C'é anche Inside Over tra i finalisti del prestigioso Premio Lucchetta, per il quale nella categoria "Fotografia" gareggeranno anche gli scatti del fotoreporter Marco Gualazzini, che si è recato in Afghanistan con il giornalista Daniele Bellocchio realizzando anche il reportage "Fame da sanzioni" che è stato selezionato nella competizione. Ci sono i bambini, la loro situazione precaria e il dramma dell'Afghanistan talebano nel racconto del reportage giunto alla nomination finale del premio giornalistico che celebra quest'anno la ventesima edizione e dal 2004 sensibilizza sui diritti dell’infanzia.

Il reportage faceva parte di un ampio progetto editoriale, realizzato tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno del 2022, che è stato sostenuto dai lettori di Inside Over con un crowdfunding e ha portato Gualazzini, assieme a Bellocchio, nel cuore dell'Afghanistan governato dai Talebani un anno dopo la caduta di Kabul e la disastrosa fuga delle forze occidentali. "Fame da sanzioni" racconta il lato più complesso e contraddittorio della tragedia afghana. Quella - cioé - dove il potere di fatto non è in mano alla forza riconosciuta come legittimamente titolare della sovranità, cioé l'esecutivo afghano in esilio, e in cui tuttavia le sanzioni contro gli estremisti islamici di Kabul rischiano di creare durissimi problemi alla popolazione civile.

Nel reportage si racconta, in maniera franca, diretta e senza sconti, la storia di persone che dopo la vittoria talebana si sono trovate tra l'incudine e il martello. Tra la repressione dell'Emirato islamico da un lato e la morsa stringente delle sanzioni. Che combinandosi hanno prodotto malnutrizione e povertà diffusa. Si parla di " una terra infettata da una tragedia tanto spietata da far dubitare persino del significato stesso della parola speranza " ma in cui gli scatti di Gualazzini aiutano a squarciare il velo di inconsapevolezza che troppo spesso regna su contesti del genere. E aiuta, allontanandosi dalle mappe dei generali e dai discorsi degli strateghi, a capire la profonda umanità dei protagonisti di contesti tanto complessi.

La vittoria dei Talebani ha reso ogni afghano un potenziale colpevole di un sistema vessatorio, rendendo necessario colpirlo con sanzioni stritolanti? Questo il dubbio, profondo, che viene guardando le fotografie della famiglia di Shazia Saydi, donna 35enne ai tempi del servizio e madre di sette figli, uno dei quali affetto di malnutrizione dal 2018. La sua storia è paradigmatica di quanto succede oggi in Afghanistan, Paese in cui il congelamento delle riserve estere ha fatto esplodere inflazione, borsa nera, costi dei generi alimentari. Le carestie odierne sono doppiamente infami perché non nascono tanto dalla carenza di cibo, quanto dall'impossibilità di accedere ai mercati a condizioni ragionevoli. Le cliniche mobili di Save The Children hanno mostrato un aumento del 50% delle operazioni di soccorso ai bambini denutriti dopo la vittoria dei Talebani.

Le immagini di Gualazzini fanno traspirare un senso profondo di umanità. Fanno dimenticare la grande politica, gli scenari mondiali, le lotte di potere: guardando i suoi scatti ci si immedesima in Shazia, nella figlia malata di denutrizione Setayesh, nel timore per il futuro di una donna disoccupata che non sa cosa guardare al domani. Viene da chiedersi oggi, quasi un anno dopo la pubblicazione del reportage, quanto nella coltre di mistero che circonda Kabul sia penetrato. Come stiano oggi Shazia e la sua famiglia. Come stia Awa, donna hazara di 28 anni, che Gualazzini, assieme a Bellocchio, racconta come una giovane avente " gli occhi impietriti da un dolore senza colpe e senza remissione ". Le foto del reportage che concorre al Premio Lucchetta, qua leggibile nella sua interezza, sono un esempio purissimo di cosa voglia dire fare giornalismo e informazione oggi. Ovvero scuotere le coscienze non col sensazionalismo ma con la realtà. Scuoterle e porre dubbi e interrogativi camminando la linea sottile che permette di dividere il bene e il male. Raccontandoci di una realtà che è erroneo dipingere in bianco e nero, ma che molto spesso presenta sfumature di grigio molto cupo. Che vanno narrate, partendo dalle piccole storie umane che raccontano, ognuna insostituibile, frammenti inimitabili di mondo.

Vale anche per l'Afghanistan e per il reportage di Gualazzini che concorre al prestigioso Premio Lucchetta. Un reportage che invita a distinguere Talebani e afghani senza colpe e a interrogarci sulla natura coscienziosa delle mosse di grande politica mosse da intenzioni magari giuste, come evitare che gli estremisti mettano le mani su risorse dell'intero popolo, ma che arrivano a creare durissimi contrappassi per gli ultimi. Da sempre vittima delle ingiustizie della storia, di qualunque colore politico e ideologico. E che con l'informazione possono avere giustizia per la loro causa. Come fa, nel contesto afghano, "Fame da sanzioni". Un progetto che ottiene, nella critica, l'attenzione che dal nostro punto di vista giudichiamo degna e meritata per un lavoro di questo calibro.