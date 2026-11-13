Gabriella Simoni: “Viveva con la gente e aveva il coraggio delle sue idee”

«Lui aveva sempre un punto di vista originale, su qualsiasi argomento ti diceva qualcosa di nuovo, che ti stupiva. E ha sempre avuto il coraggio di dire quello che pensava, anche se questo gli comportava problemi». Gabriella Simoni, storica inviata del Tg5 e di Studio Aperto su tutti i fronti di guerra, dal Golfo, a Somalia, Libia, Ruanda, Afghanistan, Iraq..., è più che una collega e un’amica di Toni Capuozzo: si sono incrociati in tante spedizioni. Entrambi inviati per le news Mediaset, hanno condiviso paure, momenti di consolazione, un bicchiere di vino la sera dopo giornate difficili in missioni come a Nassiriya dopo il massacro dei nostri soldati.

Quando è stato l’ultima volta che vi siete visti?

«A Napoli, a settembre, alla commemorazione di un collega, Vittorio Dell’Uva. Stranamente era molto gentile Gabriellina, come stai?, mi ha detto, tanto che gli ho chiesto Stai bene? Non fai mai troppi complimenti. Sapeva già di essere malato, ma non lo aveva ancora rivelato».

Perché lui aveva un modo di fare un po’ brusco...

«Da buon friulano era ruvido, tosto. Non faceva sconti. Non riusciva mai a dire Ti voglio bene, semmai ti diceva che eri brava. Sono stata per molto tempo l’unica inviata di guerra donna, lui non aveva con me un atteggiamento paternalistico e non mi riservava alcun privilegio in quanto donna. Anzi, con me che sono una fiorentina, altrettanto tosta, si scontrava spesso. Litigavamo soprattutto sulla visione del mondo: io più ribelle, lui pensava che la rivoluzione non serviva più».

Le sue posizioni sulla guerra Russia-Ucraina gli hanno attirato le accuse di essere filo-putiniano.

«Lui semplicemente ha avuto il coraggio di non schierarsi solo da una parte, di cercare di comprendere le ragioni storiche di entrambe le parti, che non vuol dire essere a favore dell’invasione, e questa cosa l’ha pagata cara».

Sui fronti di guerra, a volte si toglieva il giubbotto da inviato e aiutava le persone.

«È noto che ha salvato un neonato di Sarajevo tenendolo con sé in famiglia per cinque anni fino alla fine del conflitto. Ma io l’ho visto di persona mentre aiutava una famiglia cristiana in Iraq. Era molto coraggioso ed era anche amatissimo dai soldati: a Herat in Afghanistan in un compound militare c’erano le sue foto appese alle pareti».

Ha fatto tantissima tv, me scritto molti libri...

«Era una penna brillante e un uomo di grande cultura: uno degli ultimi giornalisti che non solo andava sul campo, ma viveva con la popolazione locale, ne studiava la storia, la società perché solo così si può raccontare veramente».