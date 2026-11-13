La libertà, l’umanità. I colleghi e gli amici ricordano il “maestro”» e il fratello sul campo

Gli amici e i colleghi così ricordano Toni Capuozzo.

Clemente Mimun (direttore Tg5)

«Toni per tutti noi è stato sempre un amico sincero e generoso. Oltre alla sua grande capacità professionale ci mancherà il suo profondo senso di umanità. Era una dote che emergeva in ogni sua corrispondenza da guerre, disastri naturali e storie di ingiustizie nel mondo, che ha raccontato in presa diretta, senza fare sconti a nessuno. Un inviato davvero speciale, perché ci rendeva partecipi di quel che testimoniava esponendosi con coraggio a mille pericoli. Ci lascia una grande eredità di memorabili reportage, ma anche l’insegnamento di come si deve fare questo mestiere: andare, vedere coi propri occhi, informarsi, farci sapere e capire».

Paolo Liguori (Mediaset)

«Caro Toni, con te si oscura un pezzetto importante del mio cuore. Senza enfasi, è così. Ci siamo apprezzati e aiutati nel passato, remoto e prossimo, e nel presente. Abbiamo amato e stimato le stesse persone, ti voglio bene e tu ci lasci con una velocità che mi ha fatto restare senza fiato. Troppo lungo ricordare tutto, mi limito all’anello di congiunzione che saldò un nostro passato comune con tanti amici che oggi ti piangono alla nuova avventura che ci ha legato a Silvio. Pochi capiranno quanto fu grande e profonda l’esperienza dei viaggi insieme a Sarajevo, tra la vita, la morte e una incancellabile amicizia. Onore a te, anche per le tue lucide terribili scelte. Sei un Gigante e ci racconteremo di più quando ci ritroveremo, oltre il marasma. Un grande abbraccio, non sono molto forte a costruire lapidi e evocare funerali, mi viene da piangere».

Giovanna Botteri (ex Tg3)

«Ho conosciuto Toni una mattina a Sarajevo, 1992, dietro all’Holiday Inn, su quella che tutti chiamavano la Sniper Alley. Mentre correvo cercando di nascondere la mia inesperienza e la paura, sento qualcuno che mi dice... ocio, picia, pian, e pensa prima de corer. Protettivo, generoso, ironico, curioso, grande inviato, bella persona... Difficile non volergli bene. Che la terra ti sia lieve, mio coraggioso amico».

Salvo La Barbera (suo cameraman)

«Toni è stato per me un maestro di vita più che il giornalista che mi voleva con lui nelle zone di guerra... Mi faceva sentire al sicuro, quando lavoravo con la telecamera in situazioni pericolose, lui era sempre al mio fianco a proteggermi. Mi ha insegnato che se volevo raccontare gli altri dovevo lasciare da parte i miei preconcetti e le idee politiche. Mi ha insegnato a raccontare attraverso le emozioni».

Giovanni Porzio (Panorama)

«Lo sguardo lucido e aperto sulla realtà, i racconti mai banali, l’attenzione alle piccole storie che spiegano il mondo, l’assenza di retorica, la giusta dose d’ironia e di scetticismo, la sensibilità nascosta in quei tuoi modi burberi e in quella voce graffiata dal tempo. Ma quello che soprattutto ti ho sempre invidiato è la scrittura, precisa e avvolgente, che sapevi piegare, su qualsiasi materia, alla misura incalzante del tuo ragionamento. Da colleghi, e da amici, abbiamo condiviso fronti di guerra, squallide stanze d’albergo e infinite strade. Ti sia lieve quest’ultimo viaggio».

Peter Gomez (ilFatto.it)

«Toni ha attraversato il mondo, dai Balcani all’Afghanistan, raccontando le persone prima che le guerre. Era un amico con cui parlare era sempre una scoperta. Aveva il dono raro di farti guardare le cose da punti di vista che non avevi considerato. Un’intelligenza libera, curiosa, mai scontata. E questo mi mancherà per sempre».

Guido Alfery (storico inviato)

«Toni è stato per me un fratello, un fratello affettuoso, generoso e soprattutto di grande umanità. Nei servizi cercava sempre di non dimenticare il rispetto nei confronti delle popolazioni che soffrivano la guerra, che temevano per le loro famiglie, per i loro cari. Sempre presente nei momenti di maggiore tensione nelle guerre, negli attentati, riusciva con la sua grande professionalità a conservare lucidità e a raccontare le storie più drammatiche delle guerre di cui era testimone. Un grande inviato per delle grandi storie. Ciao Toni Capuozzo, non sarà facile dimenticarti!».

Massimiliano Latorre (Marò)

«Ho conosciuto Toni a Kabul nel 2007 ed è nata subito una vera amicizia. Ci siamo sentiti l’ultima volta appena ricoverato in ospedale. Ha sempre anteposto l’amicizia costruita sul rispetto alla sua professione creando con me un rapporto di fratellanza. Toni non mancherai solo a me ma a tantissimi, che ti hanno voluto e ti vogliono veramente bene. Il tuo fratellino».

Silvia Boscarello (sua assistente)

«Molte persone in questi anni mi hanno chiesto come ho fatto a diventare l’ombra-assistente di Toni e la risposta è sempre stata per caso, perché le cose belle accadono sempre per caso. Era l’anno in cui scoppiò il caso marò, organizzammo una serata di presentazione del suo libro e quello fu l’inizio di una storia durata fino ad oggi. Toni non è mai stato una questione di lavoro, Toni era famiglia, era un fratello maggiore, un secondo padre, il migliore amico... Toni mi ha presa per mano e mi ha cresciuta e protetta proprio come farebbe un padre o un fratello maggiore. Mancherà tutto della sua imponente e a tratti spigolosa ma schietta presenza: mancheranno le chiacchiere, le confidenze, le risate, la musica ascoltata a tutto volume durante i nostri viaggi in auto in giro per l’Italia, mancheranno i calici di vino ed i panini con la mortadella. Mancherà Toni con quella sua inesauribile voglia di vita, di vivere e di lavoro...».