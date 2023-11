Microsoft assume Sam Altman, il fondatore di ChatGpt licenziato da OpenAI

Sam Altman guiderà il nuovo team di intelligenza artificiale di Microsoft. Tre giorni fa, l'ideatore di ChatGpt era stato licenziato da OpenAI, la startup che ha lanciato la piattaforma di intelligenza artificiale generativa. Altman e Greg Brockman, entrambi co-fondatori di OpenAI, "si uniranno ad altri colleghi Microsoft per guidare un nuovo gruppo di ricerca sull'intelligenza artificiale" , ha scritto su X Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft.

Venerdì scorso, con una mossa che ha spiazzato il mondo della Silicon Valley, Altman era stato silurato dalla sua stessa società. Il consiglio di amministrazione aveva dichiarato di "non avere più fiducia nella sua capacità di continuare a guidare OpenAI" . Dopo un fine settimana di trattative, l'apporodo in Microsoft, che in questi mesi è stata molto vicina proprio a OpenAI, investendo circa 14 miliardi di dollari nell'ex startup.

"Rimaniamo impegnati nella nostra partnership con OpenAI e siamo fiduciosi nella nostra roadmap di prodotti, nella nostra capacità di continuare a innovare con tutto ciò che abbiamo annunciato al Microsoft Ignite, e nel continuare a supportare i nostri clienti e partner" , ha aggiunto il Ceo di Microsoft. Sempre su X, Altman ha rilanciato il post di Nadella commentando: "La missione continua" . Anche Brockman ha commentato la notizia: "Costruiremo qualcosa di nuovo e sarà incredibile" .

Lunedì il prezzo delle azioni Microsoft è aumentato dell'1,7% nelle negoziazioni pre-mercato, riprendendosi da un calo simile avuto venerdì dopo il licenziamento di Altman. "Nel corso degli anni abbiamo imparato molto su come dare a fondatori e innovatori lo spazio per costruire identità e culture indipendenti all'interno di Microsoft, tra cui GitHub, Mojang Studios e LinkedIn, e non vedo l'ora che tu faccia lo stesso" , sono le parole con cui Nadella ha accolto Altman in Microsoft.