L'incidente, poi il video: "Il giornalista minacciava i sanitari e inneggiava alle Br"

Nella notte, a Roma, si è verificato un incidente. Una vettura avrebbe urtato una moto ma nessuna delle persone coinvolte si sarebbe fatta male. Non sarebbe una notizia degna di rilievo, perché ha tutta l'apparenza di essere un semplice indicente stradale di quelli che accadono più volte al giorno in ogni città. Tuttavia, il video pubblicato dal profilo di informazione indipendente Welcome to Favelas degli attimi immediatamente successivi allo scontro ha destato molto clamore perché qualcuno avrebbe riconosciuto un personaggio televisivo.

" In stato di alterazione provoca un incidente, minaccia il personale sanitario e inneggia alle Brigate Rosse. Secondo i testimoni si tratterebbe di un noto giornalista della Tv ", scrive Welcome to Favelas. Sul social X è stato aggiunto un ulteriore dettaglio dallo stesso profilo: " Stiamo ricevendo preoccupanti pressioni dopo aver pubblicato il video ". Non viene spiegato da chi o per cosa, è una frase sospesa che scritta in questo modo ha uno scarso valore perché non indirizza verso nessuno la sua accusa. Il "noto giornalista della tv", come viene definito dal profilo che ha pubblicato il video, sarebbe Francesco Magnani, uno dei volti di La7. Non è chiaro cosa sia accaduto, nel video lo si sente gridare anche contro chi sta girando il video che poi è stato condiviso sui social.

L'uomo è in evidente stato confusionale, chiaramente alterato dalla situazione che si è venuta a creare. I social lo hanno riconosciuto e identificato come il giornalista e non sono mancate battute sulla rete nella quale Magnani lavora da orma un po' di tempo, diventandone uno dei volti principali dell'ora di pranzo.

Magnani è uno dei conduttori decon David Parenzo, ha tenuto accesa la rete per tutta l'estate in quel blocco diventando un volto familiare per il suo pubblico. Nato a Cesena il 19 ottobre 1979 lavora come giornalista dal 2003 e nella sua carriera ha prestato la propria firma per numerose testate. Al momento non ci sono dichiarazioni uffficiali in merito.