Ponte Moranti, l'ex ad: "Responsabile ma non colpevole"

Ascolta ora 00:00 00:00



"Mi sento tuttora responsabile per la gestione e custode del Ponte Morandi, ma non colpevole. È stata una sconfitta per tutti: per la collettività, per gli sforzi che avevano portato a una sicurezza totale sulle nostre Autostrade. Il peso per il crollo lo sentivo allora e lo sento ancora adesso, sono consapevole della sua dimensione per le vite spezzate, per l'assurdità della morte, spazzate su un viadotto". A parlare è Giovanni Castellucci nella sua deposizione nel corso del processo per la strage del 14 agosto 2018, costato la vita a 43 persone. L'ingegnere, ex ad di Autostrade, ha ammesso di aver "subito, sbagliando la decisione di fare quel comunicato il 16 agosto in cui la società minacciava azioni per turbativa sul prezzo del titolo", una nota a suo dire "chiesta da Consob".

"Sono stato tra i primi ad arrivare, ho cercato di aiutare nei comitati di crisi mi sono messo a disposizione del presidente della Regione ma con ammirazione verso chi gestiva la crisi, verso chi salvava vite, chi stata scavando.

E ho sentito la frustrazione di non potere essere utile se non accelerando quello che potevo fare, come la strada del Papa (strada a mare, ndr) e ho fatto nei mesi successivi tutto quello che era utile per alleviare pene di chi soffriva, avremmo potuto farlo noi il Ponte e più velocemente, ma tutto ciò non è bastato", ha sottolineato l'ex ad di Autostrade, ricordando anche che su quel ponte "i lavori erano continui e una società ricca investiva da almeno tre anni continuamente", tanto che "una grande società di ingegneria, Cesi, non più tardi di due anni prima e poi confermato a valle della tragedia aveva scritto senza dubbio che le procedure di ispezione erano sicuramente adeguate".