Tragedia a Mestre, autobus precipita dal cavalcavia: 21 morti e 12 feriti

Paura a Mestre, dove un autobus di linea è precipitato da una strada sopraelevata con a bordo decine di persone. Ci sarebbero almeno 20 vittime,tra cui forse anche minori, e decine di feriti ma il numero è destinato a salire. Il bilancio ufficiale della prefettura parla di 21 morti, 12 feriti e alcuni dispersi.

Non si conosce al momento la dinamica dell'incidente. Sul posto sono giunte, e stanno continuando ad arrivare, molte autoambulanze. L'autobus stava percorrendo via dell'Elettricità attorno alle 20 di questa sera, martedì 3 ottobre, in prossimità del cavalcavia Vempa.

Per Capire la dinamica sicura bisognerà aspettare ancora, nel frattempo tutte le energie sono concentrate sui soccorsi. Sembra, comunque, che l'autobus abbia sfondato la recinzione del cavalcavia precipitando sui cavi dell'elettricità. Ha, quindi, preso fuoco mentre cadeva sui binari ferroviari. La linea, infatti, è stata interrotta fino a nuovo ordine. L'Usl 3 di Venezia ha attivato il protocollo delle "grandi emergenze" che prevede la messa a disposizione di tutti i pronto soccorso degli ospedali, ed il richiamo al lavoro di personale di rinforzo. Luca Zaia, governatore del Veneto, sta seguendo da vicino la situazione.

" Il vicepremier e ministro Matteo Salvini sta seguendo l'evoluzione del drammatico incidente di Mestre ", si legge in una nota del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Poco fa è giunto sul luogo dell'incidente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. " Un'immane tragedia ha colpito questa sera la nostra comunità. Ho disposto da subito il lutto cittadino, in memoria delle numerose vittime che erano nell'autobus caduto. Una scena apocalittica, non ci sono parole ", scrive il primo cittadino della città lagunare. Il sindaco aggiunge, parlando su Rete4: " Abbiamo già contato 20 morti ma immagino che sia un numero destinato a salire. Stiamo soccorrendo le persone ". Brugnaro spiega che il bus precipitato da un cavalcavia di Mestre (Venezia) " stava andando da Venezia a Marghera, carico di gente che tornava a casa dal lavoro ".

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dichiara in una nota: " Esprimo il più profondo cordoglio, mio personale e del governo tutto, per il grave incidente avvenuto a Mestre. Il pensiero va alle vittime e ai loro famigliari e amici. Sono in stretto contatto con il sindaco Luigi Brugnaro e con il ministro Matteo Piantedosi per seguire le notizie su questa tragedia ". Il ministro Antonio Tajani dai social scrive: " Sono vicino alle famiglie delle vittime coinvolte nell'incidente a Mestre. Ringrazio forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e operatori sanitari per i soccorsi immediati. Solidarietà alla città di Venezia e all'amministrazione comunale che ha già dichiarato il lutto cittadino ".