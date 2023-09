100 voli cancellati: tutti i disagi per lo sciopero dell'8 settembre

Lo sciopero del trasporto aereo di 24 ore proclamato per l'8 settembre dal Cub Trasporti ha portato finora alla cancellazione di oltre cento voli in partenza dai principali scali nazionali. Dai tabelloni digitali forniti dalle società di gestione aeroportuale al momento risultano non operativi una sessantina di voli nello scalo milanese di Malpensa e una ventina a Linate, una trentina a Firenze e una ventina a Bologna, Venezia e Napoli. Le motivazioni dello sciopero da parte del Cub Trasporti riguardano il rinnovo del contratto nazionale, che è atteso da sei anni.

Non si registrano particolari disagi al momento all'aeroporto di Roma Fiumicino. Superate le 12 ore da inizio sciopero, nei due terminal del Leonardo da Vinci (T1 e T3) la situazione si presenta infatti fluida. Per limitare i disagi ai passeggeri, Ita Airways ha attivato un piano straordinario, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni. Secondo la compagnia di bandiera, il 55% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero.

Pochi disagi anche in Sardegna. Complessivamente, dai dati che emergono dagli aeroporti e dalle compagnie aeree che operano sui cieli dell'isola, sono stati cancellati sei voli, nessuno dei quali riguarda il servizio di continuità territoriale aerea. Si tratta di collegamenti operati da Volotea: il Verona-Alghero delle 13:25, l'Alghero-Verona delle 15:15, il Verona-Olbia delle 17:25, il Venezia-Olbia delle 17:55, l'Olbia-Catania delle 21:05 e il Catania-Olbia delle 22:55.

Un solo volo è stato cancellato al momento all'aeroporto di Trieste. Si tratta, come conferma lo stesso aeroporto, di un collegamento Milano Linate-Trieste. Il velivolo Ita non è decollato, come previsto, poco dopo le 11 dall'aeroporto lombardo. Cancellato quindi anche il volo in partenza alle 13 da Trieste con destinazione Linate. Confermato invece, per ora, il collegamento serale tra le due località. Da Trieste non si segnalano al momento ulteriori disagi per i passeggeri. Anche nello scalo di Torino, secondo quanto si apprende dalla Sagat, la società che gestisce l'aeroporto, risulta cancellato un solo volo in programmazione, quello per Parigi Orly di Volotea.

Nello scalo di Bari, fa sapere Aeroporti di Puglia, sono due i voli in partenza cancellati: quello di Ryanair delle 12.20 diretto a Pisa e quello di Volotea delle 13 per Firenze. Quanto agli arrivi, è stato cancellato il Volotea delle 12.30 da Firenze e il Ryanair delle 15.30 da Pisa. Nessun disagio particolare neanche a Brindisi, dove sono cancellati cinque voli in arrivo, tutti Ryanair: il Milano Malpensa delle 8.15, il Bologna delle 16.50, il Venezia delle 17, il Pisa delle 17.20 e il Milano Malpensa delle 17.55. Nessuna cancellazione, infine, per lo scalo di Foggia.