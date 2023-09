Sciopero aereo dell'8 settembre, quali sono i voli garantiti

Venerdì 8 settembre parte lo stop di 24 ore dei voli annunciato dall'Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Lo sciopero coinvolge i lavoratori delle imprese e dei servizi aeroportuali di handling, quelli del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e il personale dipendente delle aziende del trasporto aereo. Come previsto dalla legge, saranno garantiti alcuni collegamenti, tra cui quelli intercontinentali o con le isole. Gli altri voli garantiti comprendono quelli programmati nelle fasce orarie di garanzia o con partenza programmata in un orario antecedente all'inizio dell'agitazione e ritardati per cause indipendenti, insieme a quelli con arrivo previsto entro trenta minuti dall'inizio dello sciopero.

Collegamenti con le isole

Saranno garantiti tutti i voli, inclusi i charter, che sono stati programmati negli orari tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21 e i collegamenti con le isole che sono stati autorizzati prima della proclamazione dello sciopero. Inoltre, saranno garantiti i voli con un'unica frequenza giornaliera:

Voe 1778 Verona (Lipx) Olbia (Lieo)

Voe 1230 Venezia (Lipz) Cagliari (Liee)

Voe 1579 Napoli (Lirn) Palermo (LICJ)

Voe 1511 Ancona (Lipy) Palermo (Licj)

Voe 1578 Palermo (Licj) Napoli (Lirn)

Voe 1510 Palermo (Licj) Ancona (Lipy)

Voe 1703 Ancona (Lipy) Catania (Licc)

Voe 1702 Catania (Licc) Ancona (Lipy)

Eju 3600 Lampedusa (Licd) Malpensa (Limc)

Eju 4115 Napoli (Lirn) Olbia (Lieo)

Eju 4116 Olbia (Lieo) Napoli (Lirn)

Eju 4063 Venezia (Lipz) Olbia (Lieo)

Eju 4064 Olbia (Lieo) Venezia (Lipz)

Ryr 322 Verona (Lipx) Cagliari (Liee)

Ryr 1090 Malpensa (Limc) Alghero (Liea)

Ryr 4873 Pisa (Lirp) Trapani (Lict)

Ryr 5709 Cagliari (Liee) Pisa (Lirp)

Ryr 5904 Torino (Limf) Trapani (Lict)

Sld 307 Elba (Lirj) Firenze (Lirq)

Sld 308 Firenze (Lirq) Elba (Lirj)

Voli intercontinentali

Saranno garantiti anche i voli intercontinentali in arrivo, compresi i transiti su scali nazionali, e i voli in partenza di seguito riportati:

Medio Oriente

Msr 706 Malpensa (Limc) Cairo (Heca)

Uae 206 Malpensa (Limc) Dubai (Omdb)

Qtr 128 Malpensa (Limc) Doha Hamad (Othh)

Kac 166 Fiumicino (Lirf) Kuwait (Okkk)

Eth 737 Malpensa (Limc) Addis Abeba (Haab)

Ity 896 Fiumicino (Lirf) Cairo (Heca)

Rja 102 Fiumicino (Lirf) Queen Alia (Ojai)

Etd 86 Fiumicino (Lirf) Abu Dhabi (Omaa)

Ely 382 Malpensa (Limc) Tel Aviv (Llbg)

Lav 2955 Malpensa (Limc) Marsalam (Hema)

Gfa 022 Malpensa (Limc) Bahrain (Obbi)

Sva 208 Fiumicino (Lirf) Riyahd (Oerk)

Aby 711 Bergamo (Lime) Sharjah (Omsj)

Rbg 543 Bergamo (Lime) Cairo (Heca)

Mea 236 Malpensa (Limc) Beirut (Olba)

Ryr 3154 Bergamo (Lime) Amman (Ojai)

Oma 144 Malpensa (Limc) Muscat Seeb (Ooms)

Rsx 6112 Napoli (Lirn) Sharm El Sheikh (Hesh)



Nord America

Uae 205 Malpensa (Limc) New York (Kjfk)

Ity 604 Malpensa (Limc) New York (Kjfk)

Tsc 2309 Fiumicino (Lirf) Toronto (Cyyz)

Dal 289 Venezia (Lipz) New York (Kjfk)

Aal 721 Fiumicino (Lirf) Charlotte (Kclt)

Aca 895 Malpensa (Limc) Montrel (Cyul)

Wja 033 Fiumicino (Lirf) Calgary (Cyyc)



Sub area Sud Est Asiatico

Cca 950 Malpensa (Limc) Beijing (Zbaa)

Eva 96 Malpensa (Limc) Taipei (Rctp)

Cal 76 Fiumicino (Lirf) Taipei (Rctp)

Nos 763 Malpensa (Limc) Almaty (Uaaa)

Sia 377 Malpensa (Limc) Singapore (Wsss)



Sub area Giappone e Corea

Kal 928 Malpensa (Limc) Incheon (Rksi)

Ity 792 Fiumicino (Lirf) Tokyo Haneda (Rjtt)

Centro America e Sub Area Caraibica

Nos 522 Verona(Lipx) via Fiumicino (Lirf) La Romana (Mdlr)

Sub continente sub asiatico

Nos 5248 Malpensa (Limc) Armistar (Viar)

Voli Charter

Ity 9742 Fiumicino (Lirf) Hamburg (EDDH)

Ity 9044 Fiumicino (Lirf) Djerba (Dttj)

Ity 9000 Fiumicino (Lirf) Fienze (Lirq)

Ity 9000 Firenze (Lirq) Skopje (Lwsk).

Altri voli