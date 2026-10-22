Sofia Goggia a RTL102.5: “Sono preoccupata per le manifestazioni di protesta in Italia e in Europa”

“Sono abbastanza costernata da questa situazione, capisco che le persone abbiano diritto di manifestare, ma la devastazione di negozi no”, dice Sofia Goggia a RTL 102.5 con Nicoletta Deponti e Fulvio Giuliani commentando il weekend di fuoco vissuto la settimana scorsa da Milano.

“Pensate che questi atti vandalici vengono compiuti da persone su auto, ad esempio, di altre persone che fanno fatica a pagare un leasing, un mutuo, magari con una famiglia a carico...questo non lo trovo giusto e sono preoccupata anche perché queste manifestazioni stanno avvenendo in tutta Europa”, continua la campionessa. “Anche al sud la situazione è tragica, ma c’è differenza tra i vandali violenti di Milano ed i camionisti che con dignità protestano”, conclude la campionessa di sci.