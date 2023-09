Suicidio assistito, quinto caso in Italia: "Via libera ad Anna"

"Anna”, nome di fantasia scelto per tutelare la privacy, è una donna triestina di 55 anni che nel 2010 riceve la diagnosi di una sclerosi multipla irreversibile senza possibilità di cura e senza alcuna terapia possibile. Dopo un iter durato quasi un anno, potrà accedere alla morte volontaria assistita. Lo rende noto l'Associazione "Luca Coscioni". È la prima cittadina friulana, la quinta persona in Italia.

Secondo quanto fa sapere l'Associazione, "Anna" è una donna vigile e perfettamente lucida, anche se completamente dipendente dall’assistenza: mangia, si lava, si muove, va in bagno solo se fisicamente aiutata. Lo scorso novembre aveva chiesto all'azienda sanitaria di Trieste la verifica delle condizioni di salute per l'eutanasia ai sensi della "sentenza Cappato", ovvero la sentenza 242/2019 della Consulta, secondo cui non può essere punibile l'assistenza al suicidio nel caso di persona "tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli" .

In assenza di risposte, aveva dato mandato all’avvocata Filomena Gallo, segretaria nazionale di Coscioni, di avviare una procedura legale per rifiuto e omissioni di atti d'ufficio. Dopo la pronuncia del tribunale di Trieste, l'Asugi - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - è stata condannata ad adempiere entro 30 giorni alle verifiche delle condizioni della signora. Ad agosto l'Asl del Friuli Venezia Giulia, tramite la Commissione medica multidisciplinare, ha confermato che sussistono tutti i requisiti per accedere alla morte volontaria assistita.

L'Associazione "ritiene che la tutela della salute e della condizione di vulnerabilità di Anna debba ritenersi pienamente soddisfatta laddove sia fornito il farmaco e garantita l'assistenza del personale sanitario" . La donna, dopo aver appreso del parere positivo, ha dichiarato: "Sono contenta che la mia scelta potrà essere rispettata in Italia, con i miei cari vicini, è la conclusione di un percorso. Posso ora decidere serenamente sui prossimi passi" .

L'ennesima battaglia di Marco Cappato, tesoriere di Coscioni, in favore del suicidio assistito rischia di spaccare ulteriormente il Partito democratico. Il tema è infatti divisivo nei dem che, poche settime fa, hanno deciso di appoggiare la candidatura dell'esponente radicale nelle suppletive di Monza per il seggio lasciato vacante da Silvio Berlusconi.