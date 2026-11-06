“Via gli arabi, viva Gesù. Remigrazione. Milano italiana”. Scoppia la polemica sulla moschea da 3 milioni di euro

Continua a salire la tensione in Lombardia. Dopo i casi di Brescia e di Sondrio, anche a Milano si protesta contro l’apertura di una nuova moschea. A far discutere è il centro di culto che dovrebbe essere realizzato tra via Esterle e via Padova, un progetto da ben 3 milioni di euro di cui si parla da anni.

La grande moschea è stata pensata come un edificio di due piani, su 750 metri quadrati. Fino a poco tempo fa era in programma anche la realizzazione di un parcheggio per i fedeli. I residenti, però, non sono d’accordo: il timore è che la presenza del nuovo spazio destinato alla preghiera incrementi il degrado che già affligge la zona.

Si attende ancora il via libera del Comune, ma il clima, in questo momento, non è dei migliori. Intervistati da Tgcom24, molti cittadini hanno espresso il loro dissenso. “Se vai nei loro paesi e apri una chiesa, te la bruciano”, è il commento di un uomo. Ad aumentare il malcontento generale è il fatto che il Politecnico di Milano sia stato coinvolto nel progetto. Nell’ambito di un laboratorio di progettazione architettonica, agli studenti è stato chiesto di disegnare – a titolo gratuito - cupole e sale per la preghiera da inserire nella moschea.

“Via Padova è stata ghettizzata”, denuncia un cittadino. “Ci sono sette moschee nel giro di pochissimi chilometri. C’è inoltre un problema di verifica per quanto riguarda da dove arrivano questi fondi per realizzare questo grandissimo progetto”.

Il bando è stato vinto dalla comunità musulmana nel 2022. Nella grande moschea ci saranno anche una sala convegni, un hammam e una biblioteca. L’edificio, però, sarà costruito in una zona dove da tempo imperversano degrado e violenza. Una situazione già esplosiva che preoccupa i residenti. “Questo diventa un quartiere multietnico”, dichiara una signora. “Noi subiremo la loro moschea”.

Insicurezza, amarezza e sfiducia possono poi sfociare in episodi di intolleranza, come quello da poco avvenuto in via Zambelli, dove si trova l’associazione islamica Misericordia. Ieri mattina, su uno dei muri esterni dell’edificio che ospita il centro culturale, è comparsa la scritta: “Via gli arabi, viva Gesù. Remigrazione. Milano italiana”. Un fatto su cui ora indagano le forze dell’ordine, inclusa la Digos.

Non si sa ancora chi abbia lasciato la scritta. È probabile che abbia agito di notte, o alle prime luci dell’alba. Il messaggio è chiaro e dimostra chiaramente la gravità della situazione. “Nel mondo c’è gente buona e non. Noi facciamo del nostro meglio e finora non c’erano mai stati problemi. I rapporti con i vicini sono sempre stati buoni”, ha dichiarato un membro dell’associazione ai microfoni de Il Giorno.

L’Anpi di Affori e Sinistra Italiana si sono subito attivate per cancellare la scritta.