"Premier donna esempio, ma per qualcuno un dispetto". Scoppia la bagarre al Senato

"Se abbiamo bisogno di esempi vincenti nelle donne, possibile che per la prima volta abbiamo un presidente del Consiglio donna e quasi sembra che abbia fatto dispetto a troppa gente? Ma non dà coraggio a milioni di donne sapere che per la prima volta c'è un presidente del Consiglio donna, cazzo, come si fa a negare la realtà" . Sono le parole in Aula del senatore Antonio Guidi di Civici d'Italia-Noi Moderati, mentre si discute del ddl Roccella per il contrasto della violenza sulle donne.

Parole che arrivano dopo una lunga analisi da parte del senatore centrista che più volte si assume le colpe di essere uomo, rispetto al tema trattato. Ma poi sulla premier ha un gesto di stizza, sottolineato dall'epiteto usato. "I termini da usare in Aula non sono quelli da bar" , lo riprende perciò la presidente di turno, la dem Anna Rossomando. "Ho usato provocatoriamente un simbolo fallico" , replica il senatore. "La Lingua italiana offre una possibilità tendente all'infinito" , controreplica Rossomando, con Guidi che poi si dispiace, aggiungendo: "Ho ottenuto il risultato che volevo e chiedo scusa..."

Dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin, il Parlamento ha deciso di accellerare nella lotta ai femminicidi. La commissione Giustizia di Palazzo Madama, il 21 novembre, ha votato all'unanimità il mandato al relatore di riferire in Aula sul cosiddetto ddl Roccella, con nuove norme per il contrasto alla violenza domestica e di genere. Gli ordini del giorno non sono stati votati ma verranno ripresentati direttamente in Aula. Il testo dovrebbe diventare legge alla vigilia della Giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre.