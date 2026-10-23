“Basta”. Romina replica (senza nominarlo) ad Al Bano, cosa è successo

Uno scontro a distanza. Romina Power (ha scelto i canali social per un lungo e duro sfogo dopo l’intervista che l’ex marito Al Bano ha rilasciato al settimanale Oggi sulle cause che hanno portato alla fine del loro matrimonio. La cantante e attrice non nomina mai Albano Carrisi ma è sottinteso che sia lui al centro del suo discorso

“Versioni distorte della realtà”

L’entrata, a gamba tesa, Romina Power lo fa su Instagram. “Ci sono dei personaggi che si mettono d’accordo con direttori di riviste di gossip, creano copertine, articoli e poi questi si mettono d’accordo con autori di programmi di gossip e conduttori per infossare alcuni artisti, e allo stesso tempo li usano per alzare l’audience delle loro trasmissioni”, scrive nel suo lungo post che ha, come foto copertina, un mostro con tanti occhi, denti aguzzi e la lingua lunga. “Copertine, articoli e trasmissioni che continuano ad alimentare polemiche, a offrire versioni distorte della realtà e a riportare alla luce, settimana dopo settimana, vicende profondamente dolorose. Ma che televisione è questa?”, si domanda e chiede ai suoi follower.

In conclusione, Romina Power utilizza due volte la stessa parola, in un caso con un’esclamazione, per manifestare tutta la sua stanchezza quando si parla di vicende come quelle familiari e di un passato molto turbolento. “Basta con chi si arroga il diritto di giudicare e parlare della vita degli altri. Dietro ogni storia ci sono persone, sentimenti e una famiglia che merita rispetto. Basta! Il dolore delle persone non è uno spettacolo. E il rispetto non dovrebbe mai essere sacrificato sull’altare dell’audience”.

Cosa aveva detto Al Bano

Per contestualizzare questo sfogo, è necessario fare un passo indietro e riprendere le parole più significative che Al Bano ha rilasciato al settimanale Oggi. L’artista ha spiegato cosa è avvenuto dopo la scomparsa della figlia Ylenia nel 1993 dicendo di essere stanco di sentire che il matrimonio tra lui e Romina Power fosse finito quando hanno perso Ylenia. “Il nostro legame era già in crisi ed era finito due anni prima. È stata Romina che mi ha lasciato. Io da uomo del Sud avrei tenuto duro per sempre perché per me il matrimonio è sacro, non si può rompere. Ma quando tua moglie non ti vuole più, fa le sue scelte, se ne va in America e vive la sua vita, che cosa puoi fare dopo anni che la aspetti e ti rompi la testa per capire se puoi aggiustare le cose? Avrei tanto voluto che lei fosse trasparente: che venisse da me e mi dicesse in faccia “Non ti amo più, voglio rifarmi una vita”. Invece…”.