Christiana Ruggeri, addio alla giornalista del Tg2: una vita tra reportage, libri e impegno per gli animali

Il giornalismo italiano perde una delle sue firme attente alle grandi questioni internazionali, ai diritti umani e alla tutela dell’ambiente. Christiana Ruggeri, storica giornalista del Tg2, inviata in Africa, Asia e America Centrale, scrittrice e appassionata sostenitrice dei diritti degli animali, è morta a 57 anni. Una carriera trascorsa a raccontare storie e realtà spesso lontane dai riflettori, affiancando al lavoro in televisione un’intensa attività di autrice. Laureata in Lettere moderne alla Sapienza di Roma, aveva costruito una carriera caratterizzata dall’attenzione per i diritti umani, le emergenze internazionali, l’ambiente e le storie di chi vive situazioni di estrema difficoltà. Caporedattrice della redazione Scienze dal maggio 2025, aveva continuato ad affiancare al lavoro televisivo l’attività di autrice, pubblicando libri destinati anche ai lettori più giovani.

Dagli inizi nelle emittenti romane al Tg2

Nata a Roma, Ruggeri aveva iniziato a lavorare nel giornalismo negli anni Novanta, collaborando con diverse emittenti radiofoniche e televisive della capitale e con testate della carta stampata. Nel 2000 era approdata al Tg2, dove aveva maturato gran parte della propria esperienza professionale. Nel 2005 aveva debuttato alla conduzione con la rubrica Tg2 Mistrà. Per quattro stagioni aveva poi presentato Tg2 Costume e Società, oltre alle edizioni del telegiornale del fine settimana. Successivamente si era dedicata soprattutto alla redazione Esteri, realizzando reportage e approfondimenti in diverse aree del mondo. Nel maggio 2025 era diventata caporedattrice della redazione Scienze, incarico che aveva unito alla sua attenzione per la divulgazione e i temi ambientali.

Le inchieste e i reportage dai luoghi più difficili

Nel corso della sua attività da inviata aveva viaggiato in Africa, Asia e America Centrale, raccontando conflitti, emergenze umanitarie e realtà sociali complesse. Tra i contesti seguiti figuravano Haiti, la Sierra Leone, il Mali, il Tibet e la Repubblica Democratica del Congo. I suoi servizi affrontavano spesso questioni legate ai diritti umani, alla condizione delle donne e dei minori e alle conseguenze delle crisi politiche e sociali sulle popolazioni. I dossier dedicati al Tibet, tra cui “Tibet: genocidio silenzioso” e “Tibet: un’oppressione lunga 50 anni”, erano stati presentati anche in festival internazionali. Tra i lavori più recenti figura lo speciale del Tg2 sul cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, una tragedia che aveva segnato profondamente anche la Carnia, terra d’origine della sua famiglia. Ruggeri conservava un profondo legame con Arta Terme, dove trascorreva ancora le estati.

I libri, dal genocidio in Ruanda alla biografia di Ferdinand Porsche

Accanto al giornalismo televisivo, la scrittura aveva rappresentato un’altra parte centrale del suo percorso. Nel 2008 aveva pubblicato “La lista di carbone”, romanzo ambientato nel contesto della persecuzione nazista, successivamente riproposto da Giunti in un’edizione riveduta nel 2016. L’opera era arrivata tra i finalisti del Premio Bancarella e aveva ottenuto riconoscimenti, tra cui il Premio internazionale Città di Gaeta per l’opera prima e il premio Com&Te. Nel 2015 era uscito “Dall’Inferno si ritorna”, dedicato alla storia vera di Bibi, una bambina sopravvissuta al genocidio ruandese del 1994. Il libro raccontava la tragedia attraverso lo sguardo di una piccola testimone e aveva ricevuto il primo premio per la narrativa al Premio letterario Casentino nel 2016. Nel 2017 era uscito “I dannati”, reportage sulla Penitenciaría General de Venezuela, mentre negli anni successivi aveva rivolto l’attenzione anche all’educazione ambientale e al mondo animale, con titoli come “Greta e il pianeta da salvare”, “Green Girls. Storie vere di ragazze dalla parte del pianeta” e “Animali straordinari. Un mondo nascosto di capacità sorprendenti”. Il suo ultimo libro, uscito nel febbraio 2026 per Giorgio Nada Editore, gruppo Giunti, era “Ferdinand Porsche. Un genio capace di sognare”, una biografia romanzata dell’ingegnere automobilistico. Presentando il volume all’ANSA, aveva spiegato: “Porsche ha avuto tante vite”. E aveva aggiunto: “Era necessario conoscere l’uomo che ha fatto tutto questo”, sottolineando l’importanza di raccontare la persona oltre il nome legato al celebre marchio.

L’amore per gli animali e l’impegno per l’ambiente

La sensibilità verso gli esseri viventi non si limitava ai suoi libri. Ruggeri aveva fondato e presieduto per vent’anni la onlus Il Rifugio delle Code Felici, impegnata nella lotta al randagismo e nella tutela degli animali. Era inoltre vicepresidente di GreenAccord, organizzazione che riunisce giornalisti impegnati sui temi ambientali. Nel 2025 aveva pubblicato “Jane Goodall. Io e gli scimpanzé”, dedicato alla celebre etologa e alla sua esperienza nella ricerca e nella protezione dei primati. Il volume aveva ottenuto un importante riconoscimento nel maggio 2026, quando le era stato assegnato il Premio Asimov Junior per la divulgazione scientifica. “Essere scelta da una giuria formata da tanti ragazzi è un privilegio per chi scrive”, aveva dichiarato all’ANSA. E aveva aggiunto: “Jane Goodall ha ispirato la mia giovinezza per l’avanguardismo al femminile. Una figura che ha acceso la mia infinita passione, il mio grande rispetto per gli animali e la natura”. Un impegno che attraversava il suo lavoro, dalla cronaca internazionale alla divulgazione, e che aveva fatto della tutela degli animali, dell’ambiente e delle persone più vulnerabili uno dei fili conduttori della sua attività professionale.