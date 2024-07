La lite e il video cancellato: cosa succede tra Leonardo Del Vecchio e Jessica Michel

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella torrida estate italiana, anche le vicende amorose di un rampollo dell'industria diventano materia di chiacchiera. Quest'anno, a tenere banco è il matrimonio di Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel, finito sotto i riflettori per una storia pubblicata dalla donna che, sebbene sia stata rimossa rapidamente, è rapidamente diventata virale sui social. Da quel breve video comparso sul profilo di Michel sembrava che la favola d'amore, cominciata poco tempo fa, fosse giunta al capolinea con anche accuse molto gravi nei confronti di Del Vecchio, oggi alla guida di Luxottica, impero di famiglia costruito dal padre.

Nel filmato, molto breve, la moglie dell'industriale, in lacrime, mostrava una ferita alla testa. L'accusa di percosse è arrivata di lì a poco ma tutto questo è rimasto online ben poco, perché dopo poco il tutto è stato eliminato e al posto di quelle immagini è stata pubblicata una terza storia di tutt'altro tenore, nella quale i due coniugi, che si sono sposati appena un anno fa in India con un rito locale, si sono perfino scusati con i loro follower. " Leo e io ci scusiamo per tutti coloro che siano stati coinvolti nella storia di ieri. A volte una famiglia può avere i suoi litigi ma questi non dovrebbero mai essere resi pubblici ", si legge nel messaggio.

" Questa volta chiediamo di rispettare la nostra privacy. Non starei mai con un uomo violento, cosa che Leonardo Del Vecchio non è. Ritiro le mie parole, dettate dalla rabbia e non veritiere. E ritiro quello che ho detto su un ragazzo che per me sarà sempre un compagno e una persona di famiglia ", è la conclusione del comunicato di Michel, che con le storie precedenti aveva fatto preoccupare molte persone. Allarme rientrato, quindi, per la famiglia Del Vecchio, nonostante le insinuazioni e le illazioni su quanto dichiarato in precedenza dalla moglie. Il profilo di Jessica Michel pullula di scatti suoi insieme al marito, a volte scherzosi altri romantici. In un post pubblicato lo scorso 13 luglio, in cui lui la cinge tra le sue braccia e la fa volteggiare a mezz'aria, la donna scrive: " Il tuo sorriso dopo che hai visto la mia felicità è tutto ciò che ho bisogno di sapere ".

Lo scatto risale al loro primo anniversario di matrimonio. Ora tutto tace, i due coniugi probabilmente stanno cercando di trovare l'equilibrio ma, come chiesto da Michel, vogliono farlo da soli, senza invasioni della privacy familiare.