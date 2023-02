Maria De Filippi con il figlio alla camera ardente, va via dopo mezz'ora senza toccare la bara di Costanzo

È stata una presenza fugace quella di Maria De Filippi alla camera ardente allestita in Campidoglio per suo marito, il giornalista Maurizio Costanzo, morto ieri a Roma all'età di 84 anni. La conduttrice è arrivata poco dopo l'apertura accompagnata dal figlio Gabriele. I due sono entrati da una porta secondaria per evitare la ressa che fin dal mattino presto gremiva gli spazi antistanti la sala del Campidoglio assegnata all'evento. Hanno ricevuto gli abbracci e le condoglianze dei presenti e poi si sono seduti accanto alla bara.

Hanno parlato tanto, la conduttrice in più di un'occasione ha consolato suo figlio in lacrime per la scomparsa del padre. Hanno avuto bisogno entrambi di un bicchiere d'acqua e, nonostante gli occhiali scuri, la stessa De Filippi si è dovuta più volte asciugare le lacrime. La conduttrice non ha mai toccato la bara durante la sua permanenza e dopo circa mezz'ora ha preferito andare via, tornare a vivere in privato il suo dolore. Non era pronta ad affrontare tutto questo, come non lo era nessuno e come, forse, non lo si è mai.

Maurizio Costanzo era ricoverato da qualche giorno presso la clinica Paideia di Roma, dove era stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nulla di grave, si dice oggi, o comunque nulla che avrebbe poi fatto presagire la sua morte. Nei giorni successivi all'intervento, chi l'ha visto parla di un uomo provato ma comunque lucido e senza che vi fossero segni che lasciavano presagire qualcosa di così grave. Sua moglie andava tutti i giorni a trovarlo in clinica, mattina e sera. Si prendeva una pausa dagli impegni lavorativi presso gli studi Elios per una visita in clinica, senza sapere quello che sarebbe successo da lì a pochi giorni. Pochissime persone all'esterno della famiglia erano a conoscenza del ricovero, solo un ristretto gruppo di addetti ai lavori che ha mantenuto il più stretto riserbo. Il Corriere della sera ha riferito che sua moglie ha colto la notizia con grande choc ed era evidente lo smarrimento nel momento in cui è entrata in camera ardente, nonostante cercasse di far forza al figlio.