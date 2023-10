"In crisi per la suocera". Giulia De Lellis e Carlo Beretta: coppia a rischio?

Sul web le voci di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta si fanno insistenti. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e il rampollo di casa Beretta stanno insieme dal 2020, ma secondo il giornalista Gabriele Parpiglia i due starebbero attraversando un momento difficile a causa della madre dell'imprenditore.

A fare incontrare Giulia De Lellis e Carlo Beretta è stato l'ex fidanzato dell'influencer, Andrea Damante, quando lui e Giulia ancora si amavano. Quando la coppia si è detta addio, però, Gussalli Beretta si è avvicinato alla De Lellis e, grazie ad alcuni progetti di lavoro portati avanti insieme, la scintilla è scoccata. Dal 2020 l'imprenditore e l'influencer, diventata famosa per la partecipazione a "Uomini e donne", fanno coppia fissa e mai si era parlato di una crisi tra loro. Almeno fino alle ultime ore.

"In crisi per colpa della suocera"

Secondo quanto riferito dal giornalista Gabriele Parpiglia durante la rubrica di gossip SDL, tenuta su Instagram, Giulia e Carlo starebbero attraversando un momento difficile a causa di alcune incomprensioni e nel mezzo ci sarebbe una persona della famiglia Gussalli Beretta a complicare la situazione. " Sono in crisi per colpa della suocera ", avrebbe sussurrato Parpiglia e le sue parole sarebbero state avallate dal blogger Amedeo Venza, esperto di gossip.

Chi è la suocera di Giulia De Lellis

Umberta Gnutti Beretta è nata a Brescia nel 1968 ed è un'imprenditrice che partecipa spesso a eventi pubblici. Sui social è molto attiva e sbirciando il suo profilo Instagram non mancano le foto in cui compare insieme al figlio Carlo. In alcuni scatti è presente anche Giulia De Lellis, ma sorprende notare che in occasione del suo compleanno, celebrato lo scorso febbraio, alla cena di famiglia c'erano tutti tranne proprio l'influencer romana. Casualità? Forse, intanto però le voci su una scarsa simpatia tra le due donne è diventata virale sui social network. Giulia non conferma né smentisce l'indiscrezione fatta circolare da Parpiglia e Carlo Gussalli Beretta rimane ai margini del web, sempre poco propenso alla condivisione social.

Gli ultimi post social della De Lellis

Dal profilo Instagram dell'influencer non trapela nulla che possa confermare le voci. In questi giorni Giulia De Lellis sta trascorrendo del tempo con la sua famiglia, in particolare le nipoti, e si è ben guardata dal commentare i gossip circolati su di lei e il compagno. Ma non è escluso - come già era accaduto in passato - che l'ex corteggiatrice di "Uomini e donne" torni sui social per dire la sua sui pettegolezzi che la vedono protagonista.